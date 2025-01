Paco González confiesa que "pagaría dinero" por escuchar la conversación entre los árbitros sobre esta jugada polémica del Getafe-Barcelona

El FC Barcelona no pasó del empate (1-1) ante el Getafe este sábado en la jornada 20 de LaLiga en Primera División y falló en la persecución al liderato, a pesar de que gozó de muchas ocasiones en un Coliseum que vendió cara su piel para disgusto azulgrana.

Los de Hansi Flick volvieron a las andadas que parecían haber olvidado con un 2025 impoluto de goleadas y buen juego. El Clásico por la Supercopa fue la mayor medicina para un Barça que cerró el 2024 en mala dinámica, pero la Liga volvió a no dar tregua. Punto que al menos le sirve para acercarse algo al Atlético, tras la derrota colchonera en Leganés, pero queda pendiente del Real Madrid que recibe a Las Palmas este domingo.

EFE Chrisantus Uche cae ante el defensa uruguayo del FC Barcelona, Ronald Araujo

KOUNDÉ

El defensa del Barcelona, el francés Jules Koundé, se mostró contrariado con el empate ante el Getafe que aleja al conjunto azulgrana de la carrera por el liderato de LaLiga.

"Estoy muy frustado. Es una pena el empate", dijo el autor del primer gol del Barcelona. "Teníamos el control total del partido y en una ocasión que han tenido nos h acen gol. Ha sido una pena", dijo en Movistar el internacional francés.

EFE Koundé celebra el 1-0 del Barcelona contra el Getafe.

El defensa del Barcelona subrayó los merecimientos del cuadro azulgrana que sigue sin ganar en Liga. "No hemos estado acertados aunque tuvimos ocasiones de ganar", dijo.

LÍO FINAL

El encuentro estaba yendo tranquilo hasta los últimos minutos. Primeramente llegó una acción polémica donde los jugadores del Barcelona pidieron penalti por un agarrón de Uche sobre Koundé, pero que el colegiado González Fuertes no señaló penalti. Pedro Martín, durante la retransmisiñon del encuentro en Tiempo de Juego, veía así esta jugada: "Es un penalti bastante claro, pero no se pitan nunca por VAR, si no lo ve en el campo, el del VAR no le va a llamar".

Penalti no pitado de Uche a Koundé

Y después se vivió un momento de tensión entre Isma Bekhoucha y Balde. El jugador del Getafe celebró en la cara del blaugrana una acción positiva para su equipo, y este le puso la mano en la cara. Isma se fue al suelo y estuvo tirado en el suelo varios minutos. Ni González Fuertes sobre el campo, ni Hernández Maeso en el VAR, señalaron nada en esta acción.

Manotazo de Balde a Isma durante el Getafe-Barcelona

Y precisamente sobre esta jugada habló Paco González al término del partido: "Me encantaría escuchar el audio de lo que le han dicho a González Fuertes sobre la acción de Balde con el chaval del Getafe. Pagaría dinero por escucharlo. Habrá preguntado qué ha pasado ahí que no lo he visto".

"Me alegro que esas acciones no se castiguen con tarjeta roja porque estamos llegando a un punto que los jugadores como el del Getafe, debutante, se ha tirado al suelo...como si le hubiera pegado Tyson", añadió Pedro Martín.

El propio Balde fue protagonista al término del partido. El jugador del Barcelona ha denunciado en los micrófonos de Movistar+ episodios racistas por parte de la afición del Getafe: "Quiero decir que hoy, de parte de la afición, he recibido varios insultos racistas y creo que es algo que no debería seguir pasando. pero hay que dejarlo atrás y pensar en el siguiente partido, que tenemos un bueno el martes de Champions".

Alejandro Balde agregó que sucedió "en la primera parte". "Al acabar la primera parte se lo dije al árbitro y activó el protocolo, y en la segunda parte... No sé cómo funciona eso", agregó.

