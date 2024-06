El primer Roland Garros de Carlos Alcaraz y la llegada de España a la Eurocopa, en El Tertulión

Tiempo de Juego cerró este domingo con su su habitual 'Tertulión', en una fecha histórica para el tenis español, en el que Carlos Alcaraz se coronó por primera vez en su carrera campeón de Roland Garros.

Carlos Alcaraz consiguió su primera corona en Roland Garros y su tercer Grand Slam, tras remontar en la final contra el alemán Alexander Zverev, 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 y 6-2 en 4 horas y 19 minutos.

Además, Juanma Castaño pudo charlar con su entrenador, Juan Carlos Ferrero, que sufrió más de la cuenta este domingo: "No he disfrutado mucho, solo en el último punto", bromeaba. "Ha sido un partido de idas y venidas. A Carlos le faltaba estabilidad emocional en algunos momentos. A la hora de perder el tercero es como si ha visto que tenía que ir a por el partido y me ha gustado mucho el nivel del cuarto y del quinto", analizó entre otras cuestiones.

Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz posan juntos con el primer trofeo de Roland Garros. CORDONPRESS

También pudimos escuchar al verdadero protagonista. El enviado especial a París de la Cadena COPE, Ángel García, pudo compartir unas palabras con 'Charly' Alcaraz, que le reveló, primero, un sueño que tenía de niño, y después, un 'secreto' para poder ponerse su tercer tatuaje en memoria de la gesta de Roland Garros.

La Selección llega a su cuartel general en Alemania

La selección española se concentró a primera hora de la noche del domingo en el que será su 'cuartel general' durante la Eurocopa, las lujosas instalaciones de Der Öschberghof en la localidad de Donaueschingen, muy alejada del ruido de las ciudades que acogen la competición, sorprendida por un diluvio a su llegada en autobús desde Stuttgart.



Los 26 internacionales españoles y el cuerpo técnico encabezado por Luis de la Fuente ya respiran la tranquilidad de su hotel de concentración, cumpliendo la normativa de UEFA de llegar al país que acoge la Eurocopa con un mínimo de cinco días antes de su debut, que será el sábado 15 de junio ante Croacia.

Tras aterrizar en Stuttgart y tener un caluroso recibimiento de jóvenes aficionados españoles, la expedición terminó el viaje completando 125 kilómetros por carretera en autobús hasta la pequeña localidad de Donaueschingen en el distrito de la Selva Negra-Baar, que tiene una población de 21.000 habitantes.

Otros protagonistas del domingo

Entre otros asuntos, El Tertulión de Tiempo de Juego también tuvo su hueco para analizar la carrera del Gran Premio de Canadá de Formula 1, en el que la lluvia tuvo su parte de protagonismo y en que sucedieron varios incidentes.

También se habló de Ana Peleteiro, campeona de Europa de triple salto; y de la emoción que siempre nos deja el fútbol, tras la disputa de los partidos de ida de las semifinales de los playoff por el ascenso a Primera División.

Disfruta del 'Tertulión' de Tiempo de Juego de este domingo 9 de junio de 2024, con la opinión de Juanma Castaño, Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Miguel Rico, Santi Cañizares, Roberto Palomar, Siro López, Mónica Marchante e Isaac Fouto.