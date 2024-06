Ferrero desvela lo que sintió al ver cómo el fisio atendía a Alcaraz en la final ante Zverev: "En exceso"

El tenista español Carlos Alcaraz se proclamó campeón de Roland Garros tras vencer en cinco sets en la final al alemán Alexander Zverev, por 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2, logrando así el tercer 'Grand Slam' de su palmarés en una nueva superficie, rey de la tierra después de exhibirse los dos últimos años en el US Open y Wimbledon.

El entrenador de Alcaraz, el extenista Juan Carlos Ferrero, se pasó por los micrófonos de Tiempo de Juego y analizó con Ángel García y con Juanma Castaño la victoria de su pupilo.

"No he disfrutado mucho, solo en el último punto", bromeaba Ferrero. "Ha sido un partido de idas y venidas. A Carlos le faltaba estabilidad emocional en algunos momentos. A la hora de perder el tercero es como si ha visto que tenía que ir a por el partido y me ha gustado mucho el nivel del cuarto y del quinto".

Entrenador y jugador

Un Ferrero que ganó en el año 2003 el torneo de Roland Garros y explicó las sensaciones que siente al haber ganado sobre la arcilla de París tanto de jugador como de entrenador: "Son diferentes. Como entrenador sientes muchas cosas que no has sentido como jugador y realmente cuando le ves ahí dentro yo llego a sentir lo que él está sintiendo porque yo he estado ahí. Cada momento tiene su sensación y las dos han sido preciosas, muy bonitas".

Carlos Alcaraz, junto a su equipo, tras ganar su primer Roland GarrosEFE

Primeras palabras de Alcaraz

El tenista murciano, cuando vio que Zverev era incapaz de devolver su derecha, se tiró al suelo emocionado por conseguir su primer Roland Garros. Después de saluda a su rival y al juez de silla, se fue a su box para saludar a su equipo, y durante su charla con Juanma Castaño, Ferrero detalló cómo fue ese momento.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Carlos Alcaraz se tira a la arcilla tras levantar su primer Roland GarrosEFE

"Ni me acuerdo lo que me dijo, nos estábamos gritando los dos", señala. "Estaba muy emocionado por él. Sé el mes y medio díficil que ha pasado por no poder jugar la tierra que le gusta y con las preocupaciones de venir aquí, con el problema más o menos solventado, pero con esas preocupaciones de siendo los partidos tan largos que aparecieran otra vez".

Remontada en semis y en la final

Alcaraz se vio con dos sets abajo tanto en las semis ante el italiano Jannick Sinner como en la final ante Alexander Zverev. Juanma Castaño le cuestionó sobre esta circunstancia: "Cada uno ha tenido su dificultad. Las semis y la rivalidad que tiene con Jannick hace que los partidos sean muy complicados. Te estresa mucho desde la línea de fondo, más los problemas físicos que también tuvo, lo veíamos bastante complicado y con la dificultad de pasar a una final".

"Y una vez en la final, viendo las circunstancias del partido se ponía la cosa difícil. Al final ha sacado ese pundonor que tienen los campeones y ha encontrado soluciones que encuentran muy pocos y es para quitarse el sombrero".

Carlos Alcaraz recibe asistencia médica durante la final ante ZverevCordon Press

De esos problemas físicos tanto en las semis como en la final habló Ferrero y sobre todo desveló lo que sintió al ver cómo su jugador pedía la atención médica: "Él nos ha dicho con el pulgar que estaba bien, y confiábamos que obviamente era un puntito que tenía ahí más cargado de la cuenta pero de fondo le he visto que golpeaba bastante bien y tampoco me he preocupado en exceso".

Por último, Ferrero no piensa en el Open de Australia, el único Grand Slam que no ha ganado Alcaraz: "Vamos a intentar mantenerlo fresco y bien fisicamente para que llegue con esas opciones que todos queremos de ganar grandes títulos".

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).