Carlos Alcaraz y su 'secreto' para poder tatuarse la Copa de Roland Garros: "El primero"

El domingo 9 de junio será difícilmente olvidable para Carlos Alcaraz tras la consecución de su primer Roland Garros.

El tenista murciano pudo charlar brevemente con Ángel García, en declaraciones de todo un campeón que sirvieron para poner la apertura de un Tertulión en Tiempo de Juego tan especial como su protagonista.

Carlos Alcaraz le confesó a Ángel García un sueño que tuvo de niño. ¿Cómo se sentiría el Alcaraz de doce años si supiese que años después lograría ser campeón en Roland Garros?

"Aquel niño se sentiría orgulloso de saber que años después conseguiría su sueño", respondió un sonriente Alcaraz que recordaba lo "duro que he trabajado" durante todos estos años "para conseguir este tipo de torneos con los que he soñado, los que veía por la tele y me decía que algún día iría a ganarlo".

Además, en esa consecución nombró a su "familia" como parte de los éxitos.

El tatuaje de Roland Garros

El segundo 'secreto' que 'Charly' Alcaraz le contó a Ángel García tiene que ver cómo el tenista ha convencido a su familia para hacerse otro tatuaje.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ángel García, en la Philippe Chatrier | COPE





Alcaraz se pondrá en su cuerpo un tercer tatuaje, relacionado con la 'Copa de los Mosqueteros'. El primero, la fecha del 11.09.22, en la que derrotó en Nueva York a Casper Ruud y se proclamó número 1 del mundo.

El segundo, tres letras 'c', el lema de su abuelo Carlos, que no son más que las iniciales de las palabras cabeza, corazón y cojones.

El tercero parece estar en camino, pero para ello, debió tranquilizar a sus padres: "Yo creo que si es por este tipo de cosas no creo que les importes. Les he tranquilizado y les he dicho que solo será el primero de cada uno", bromeó.