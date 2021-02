Sigue este martes 'Tiempo de Juego' desde las 20:30h con el Barcelona-PSG

Podrás disfrutar del mejor fútbol del continente desde las 20:30 en Tiempo de Juego con Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y todo el equipo.

Barcelona - PSG 21:00h

El Barcelona llegaba esta vez a la cita sin ser favorito, pero el gran momento de Lionel Messi y la lesión de Neymar, que se pierde la ida, podrían haber invertido la tendencia de una eliminatoria de octavos de final que abre el telón este martes en el feudo azulgrana. Ronald Koeman tiene lesionado al central uruguayo Ronald Araujo y aunque Gerard Piqué seguramente entre en la convocatoria tras estar tres peses parado por una lesión de rodilla, no parece probable que esté en disposición de ser titular.



El flojo estado de forma del francés Samuel Umtiti deja al también galo Clement Lenglet y al canterano Óscar Mingueza como las opciones más fiables para ocupar el eje de la zaga. El resto del equipo será el de gala y con el que este Barça ha cogido la velocidad de crucero, con Sergio Busquets, De Jong y Pedri en el centro del campo, y Messi liderando la ofensiva junto a los franceses Griezmann y Dembélé. Ansu Fati, Coutinho y Sergi Roberto también siguen siendo baja.



El París Saint-Germain viaja con Marco Verratti, considerado el alma de la creación del juego parisiense en ausencia del lesionado Neymar. Todo apunta a que el jugador, por el que un día se pelearon Barça y PSG, estará en el césped. Mauricio Pochettino no ha corrido riesgos con el atacante argentino Mauro Icardi, que ocupará el puesto de 9, flanqueado por el español Pablo Sarabia o el italiano Moise Kean en la derecha y por Kylian Mbappé en la izquierda.



La estrella francesa tiene sobre sí todos los focos ante la ausencia de Neymar, al tiempo que el choque del Camp Nou deberá servir para conocer el alcance psicológico que la baja del futbolista más caro del mundo tendrá en la moral del equipo.

Leipzig - Liverpool 21:00h

RB Leipzig y Liverpool afrontan este martes en el Puskas Arena de Budapest, uno de los nuevos destinos por culpa del coronavirus, su primer duelo de la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones, al que el conjunto 'red' llega con la obligación de cortar su mala racha en la Premier ante un rival que sigue creciendo en el panorama continental.



Una vez más, Fabinho, Naby Keita, Diogo Jota, Divock Origi, Joe Gomez, Joel Matip y Virgil van Dijk, a los que se unió el fin de semana James Milner, no estarán disponibles por lesión, y las opciones de los ingleses volverán a pasar por las botas de su tridente, formado por el egipcio Mohamed Salah, el brasileño Roberto Firmino y el senegalés Sadio Mané.



El defensa francés Dayot Upamecano estará disponible este martes tras descansar el fin de semana, pero Nagelsmann no podrá contar con el sueco Emile Forsberg, uno de sus puntales ofensivos, en un once donde sí estarán los españoles Dani Olmo y Angeliño.

