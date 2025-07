El fichaje de 58 millones de euros que ha puesto en guerra a la afición del Arsenal: 'Arteta Out'

El fútbol vuelve a sorprender. Esta vez, el foco está en el fichaje de Noni Madueke por el Arsenal, un movimiento que muchos hinchas no logran entender. Mientras el club negociaba intensamente por Viktor Gyökeres y mantenía el interés por nombres como Rodrygo Goes o Eberechi Eze, el aún jugador del Chelsea se perfila como el primer refuerzo ofensivo del equipo de Mikel Arteta. Se sumaría a las ya anunciadas incorporaciones de Kepa Arrizabalaga, Martín Zubimendi y Christian Nørgaard. Sin embargo, la llegada del extremo inglés no genera entusiasmo en el norte de Londres.

el fichaje de madueke

Según informan medios británicos, Madueke ya habría recibido luz verde para abandonar la concentración del Chelsea en Estados Unidos, a solo dos días de disputar la final del Mundial de Clubes, con el objetivo de pasar el reconocimiento médico con el Arsenal. El traspaso, aún sin oficializarse, estaría cerrado en 50 millones de libras (unos 58 millones de euros), y el jugador firmaría hasta junio de 2030.

el descontento de la afición gunner

La noticia no ha sentado nada bien entre los seguidores del Arsenal. Según The Telegraph, los aficionados incluso han iniciado una campaña para frenar su fichaje, que ya ha recogido más de 4.000 firmas. Pero el punto de inflexión llegó cuando el periodista Fabrizio Romano publicó su característico “Here we go!”, confirmando la operación. A partir de ahí, las reacciones se intensificaron. Durante la mañana, aparecieron murales vandalizados en las inmediaciones del Emirates Stadium, algunos con mensajes como “Arteta Out”, dejando clara la desaprobación de parte de la afición.

el porqué del enfado de la afición

Lo que muchos se preguntan es por qué genera tanto rechazo un jugador que, sobre el papel, ha tenido una buena temporada. Internacional con Inglaterra y campeón de la Conference League con el Chelsea, Madueke ha registrado 11 goles y 4 asistencias en la temporada 2024-2025. Ha sido titular en 33 de los 46 partidos que disputó bajo las órdenes de Enzo Maresca, consolidándose como un jugador clave en el ataque blue.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Noni Madueke,durante un partido en el Mundial de Clubes

No obstante, su llegada al Arsenal genera dudas por varios factores. Su precio elevado, su estilo de juego y su encaje dentro del sistema de Arteta son cuestionados por gran parte de la afición. Además, se percibe que el club estaría pagando una cifra altísima por un jugador que el Chelsea adquirió en 2023 por 35 millones de euros, y que nunca fue considerado imprescindible en Stamford Bridge.

La crítica más fuerte radica en que, en su ambición por conquistar la Premier League, el Arsenal estaría apostando fuerte por lo que muchos consideran otro “descartado” del Chelsea, un patrón que genera desconfianza entre los gunners.