Sigue este miércoles desde las 15:00h 'Tiempo de Juego' con la decisiva última jornada en los grupos C y D

Australia busca rematar la hazaña en el abismo danés. Francia quiere el pleno y Túnez sueña con el milagro. Ganar y esperar en el Arabia Saudí-México. Messi, frente a Lewandowski. Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño desde las 15:00 horas, en COPE.

AUSTRALIA - DINAMARCA (16:00 horas)

La selección australiana cerrará su fase de grupos ante Dinamarca, un duelo que los oceánicos afrontan con la intención de confirmar su hazaña, después de lograr su primera victoria en una Copa del Mundo desde 2010, ante un combinado danés que sigue teniendo opciones, aunque su rendimiento no ha sido el esperado, obligado a arriesgar por los octavos de final al borde del abismo.

Kasper Hjulmand deberá decidir si da continuidad en el 'once' a Andreas Christensen, apercibido, al igual que Rasmus Kristensesn por el carril derecho. Los 'Socceroos' se resguardan en el orden defensivo que mostraron ante Túnez para complicarle la vida al equipo danés.





Al Janoub Stadium.cordonpress





TÚNEZ - FRANCIA (16:00 horas)

La selección francesa afronta ante Túnez la tercera y definitiva fecha del Grupo D, en la que espera cerrar sin borrones su participación en esta primera fase antes de los octavos, eliminatoria que desean los tunecinos, ya que nunca han avanzado de la fase de grupos, aunque presumiblemente necesite de un milagro en forma de carambola de resultados.

Con respecto al último duelo, se perfilan al menos siete cambios en la alineación de partida, en la que una de las novedades puede ser que Eduardo Camavinga ocupe el lateral izquierdo, para sumar una segunda opción a ese puesto, junto a la de Theo Hernandez, tras la lesión de su hermano Lucas.

La táctica defensiva de Jalel Kadri tendrá que abrirse un poco para buscar un triunfo frente a la campeona del mundo, lo que puede cambiar la costumbre de las "águilas de Cartago", una selección compuesta de muchos jugadores que militan en la liga de su rival.





Ciudad de la Educación.cordonpress





ARABIA SAUDÍ - MÉXICO (20:00 horas)

México afronta con un mar de dudas el que podría ser su último partido de Qatar 2022, con su mayor racha de minutos sin anotar gol y necesitado de ganar y, si Argentina vence o empata, de golear a Arabia Saudí este miércoles para no dejar en ocho su serie de clasificaciones consecutivas para octavos de final en los mundiales.



Lusail Iconic Stadium.cordonpress





POLONIA - ARGENTINA (20:00 horas)

Polonia y Argentina se juegan el pase a los octavos de final del Mundial en un duelo directo entre los ahora mismos virtuales clasificados en el que un empate podría no valer a la albiceleste, que necesita derribar el muro que es hasta el momento el combinado polaco.

Con todo su plantel espera Argentina a Polonia en un duelo clave. Lionel Scaloni tiene a todos sus jugadores. No hubo accidentados en el partido contra México. Aún así, el once de la Albiceleste puede sufrir variaciones respecto a los partidos anteriores. Si el entrenador argentino revolucionó su once de un partido a otro, del de Arabia Saudí al de México, con cinco cambios, para la cita ante Polonia es previsible alguna variante.

Czeslaw Michniewicz ha variado tácticamente en sus anteriores compromisos. Frente a México jugó con cinco defensas. Después, apostó por Krystian Bielik y Przemyslaw Frankowski para fortalecer el dentro del campo ante Arabia. Y le fue mejor.





Estadio 974.cordonpress





