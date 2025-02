El presidente de la UEFA carga contra los políticos europeos: "Sus sermones me molestan"

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ha arremetido contra la corrección política en Occidente y ha afirmado que "la libertad de expresión ya no existe", y ha asegurado que los "sermones" de los políticos europeos asegurando que "Europa es lo mejor" le "molestan".

En una entrevista con el diario Delo de su Eslovenia natal publicada el domingo, el máximo dirigente del organismo rector del fútbol europeo expresó su temor por el futuro de Europa. "Todos estamos hartos de lo políticamente correcto. Aquí, en el mundo occidental, la libertad de expresión ya no existe. Ya no se puede decir lo que se piensa", declaró Ceferin.

"Por un lado, están los populistas de derechas, que tienen una retórica simple: los inmigrantes os quitan el trabajo y se dedican a delinquir, la propaganda LGBT hará que las familias no existan, destruirán a vuestros hijos, etcétera. Es una retórica populista tan simplista que cualquiera puede entenderla. Por otro lado, casi toda la política occidental dominante y la mayoría de los medios de comunicación dominantes se dirigen a la gente desde una altura intelectual y arrogante", continuó.

"Esta corriente dominante está diciendo: 'No te atrevas a discutir esto ni a discutir con nosotros'. Por eso algunos piensan que los populistas de derechas son revolucionarios que se oponen a la corriente dominante. Pero no lo son. La política dominante debería preguntarse qué está haciendo mal para que ocurra todo esto", añadió.

Además, Ceferin afirmó que la situación política es tan peligrosa como en los años 30, antes de la Segunda Guerra Mundial. "Hemos llegado a una situación en la que algunos países importantes pueden tomar partes del territorio de otros y discutir públicamente qué van a tomar y a quién van a atacar. Eso es peligroso", afirmó.

"No sé si los líderes europeos se dan cuenta de lo peligrosa que es la situación y de lo urgente que es que hablen con calma entre ellos en interés de la Unión Europea. Están ahí para proteger a los ciudadanos de la Unión Europea, no para servir a sus propios intereses", prosiguió.

También opinó sobre la situación con la guerra de Ucrania. "Los representantes de la Unión Europea llevan tiempo diciendo que no van a discutir con Rusia el fin de la guerra en Ucrania. Ahora nos encontramos en una situación en la que Estados Unidos habla con Rusia y los mismos políticos europeos se preguntan por qué hablan sin consultarles. Deberían entender que hay intereses mayores en juego. Sus sermones al resto del mundo sobre cómo Europa es lo mejor me molestan", expresó.

El presidente de la UEFA también aseguró que en el fútbol los planes de recuperar las selecciones rusas sub-17 fueron "brutalmente atacados por la política dominante". También se refirió al debate sobre los derechos humanos en torno al Mundial de 2022 en Catar, que calificó de "ejemplo típico, sin duda, del sermoneo de los populistas políticos europeos, que no reconocen las diferentes culturas, las diferentes religiones, no hablan de no discriminación, ni entienden que personas diferentes tienen costumbres diferentes en entornos diferentes".