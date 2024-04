El preocupante bajón de Alphonso Davies que no entienden en el Bayern

El Bayern de Munich está muy cerca de no ganar la Bundesliga, después de levantar el título de manera consecutiva desde la temporada 2012-13. Fuera de la Copa, pero vivos en los cuartos de final de la Champions League, el conjunto bávaro lleva una campaña en la que ha dejado muchas dudas. Una de sus incógnitas dentro y fuera del campo es Alphonso Davies. El lateral termina contrato en junio de 2025, su futuro está en el aire y no está a su nivel habitual.

Desde el propio club se han cuestionado en varias ocasiones sobre el estado de forma de Davies. El entrenador Thomas Tuchel le lanzó un 'dardo' en rueda de prensa. "Creo que 'Phonzy' es un tipo muy bueno sensible, también necesita nuestro apoyo porque él mismo lo siente. Creo que la situación le está afectando más que inspirando. Es lo que transmite su juego en estos momentos, seguimos jugando con él, a pesar de que tal vez no esté alcanzando su mejor forma. Quizás, le falta un poco de confianza", expresó.

Bukayo Saka y Alphonso Davies en el Arsenal - Bayern de Munich de Champions.CORDON PRESS





El director general deportivo del Bayern de Munich, nombrado en febrero de este año, Max Eberl también habló en rueda de prensa sobre el estado de Alphonso Davies tras el partido contra el Arsenal. "'Phonzy' tuvo sus problemas con Saka al principio, pero también los tuvieron otros defensas. En la segunda parte, Phonzy lo hizo mejor. En realidad no debe ocurrir. No puedo decir por qué sus últimas semanas no fueron tan buenas", afirmó.