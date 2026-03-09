Preocupación "por la seguridad y el bienestar" de las jugadoras de Irán que no cantaron el himno en un partido de la Copa de Asia

Momento en el que las jugadoras de Irán no cantan el himno

Beau Busch, presidente del sindicato de jugadores FIFPRO para Asia/Oceanía pidió, este lunes "garantizar la seguridad" de las jugadoras de la selección de Irán que han participado en la Copa de Asia en Australia, después de que fueran llamadas traidoras en su país por no cantar el himno de la nación persa antes de un partido.

"La realidad en este momento es que no podemos comunicarnos con las jugadoras. Es sumamente preocupante. No es algo nuevo. Esto ha sucedido desde que la represión se intensificó en enero y febrero", declaró Busch este lunes en una rueda de prensa.

"Estamos muy preocupados por las jugadoras, pero nuestra responsabilidad ahora mismo es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para intentar garantizar su seguridad", dijo el presidente de FIFPRO, recoge el canal público australiano ABC.

Esta inquietud se basa en la postura de las futbolistas de no cantar el himno nacional el pasado lunes, durante su debut en la competición en un partido contra el combinado de Corea del Sur, en el contexto de la guerra en Irán.

"Tras el partido, los medios estatales iraníes condenaron públicamente a las jugadoras con dureza, calificando su conducta de traición en tiempos de guerra y exigiendo que se les tratara como traidoras", asegura una petición dirigida al Gobierno australiano que insta a dar asilo a las deportistas.

La solicitud expresa la "preocupación por la seguridad y el bienestar" que podrían sufrir las deportistas en su regreso a la nación persa y supera ya las 68.500 firmas.

Las futbolistas, quienes en su segundo y tercer partido sí cantaron el himno nacional, concluyeron la noche del domingo su participación en el torneo y en principio tienen previsto regresar a su país, en una fecha que se desconoce.

Anoche a la salida del estadio del autobús donde viajaban las futbolistas, un grupo de manifestantes trató de parar el vehículo al grito de "¡salven a nuestras chicas!", recoge el canal público SBS.

Busch dijo que el sindicato trabaja con la FIFA, la Confederación Asiática de Fútbol y el Gobierno australiano para garantizar que "se aplique toda la presión posible" para proteger a las jugadoras, decidan quedarse en Australia o regresar a su país. "Es una situación realmente desafiante", remarcó.

trump se pronuncia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este lunes al Gobierno de Australia que conceda asilo a la selección femenina de fútbol de Irán que participó en la Copa de Asia y advirtió de que Washington recibirá a las deportistas si el país austral no accede a refugiarlas.

"Australia está cometiendo un terrible error humanitario al permitir que obliguen a la selección nacional femenina de fútbol de Irán a regresar a Irán, donde muy probablemente serán asesinadas. No lo haga, señor primer ministro, concédales ASILO", dijo Trump en un mensaje en su red Truth Social dirigido al primer ministro Anthony Albanese.

El mandatario aseguró en la misma publicación que EE.UU. "las recibirá si ustedes no lo hacen".