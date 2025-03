La preocupación de Dani Senabre por una nueva lesión de Dani Olmo en el Barcelona - Osasuna: "Lo tenía documentada"

Barcelona y Osasuna recuperaron este jueves el partido que tuvo que aplazarse debido al fallecimiento del médico del club azulgrana, Carles Miñarro. Los dos equipos tuvieron que hacer rotaciones después de llegar del parón por los partidos internacionales que se disputaron el fin de semana y de cara a la próxima jornada de Liga.

Tardó poco en adelantarse el Barcelona, con una buena llegada de Balde por la izquierda en el minuto 11 y un centro raso que remató Ferran Torres llegando desde atrás. A punto estuvo Ferran de hacer el segundo con un gran pase entre líneas de Lamine Yamal que remató de media volea el valenciano, pero Sergio Herrera salió bien para tapar el disparo.

EFE BARCELONA, 27/03/2025.- El delantero del F.C. Barcelona Ferran Torres (d) celebra tras anotar el primer gol del equipo durante el partido de LaLiga entre FC Barcelona y CA Osasuna en el Estadio Olímpico de Montjuic, este jueves en Barcelona. EFE/ Alejandro García

Sí marcó el Barça poco después, con un penalti de Sergio Herrera sobre Dani Olmo que el propio azulgrana transformó. Olmo hizo este 2-0 en el segundo penalti, después de que el portero osasunista detuviera el primero que lanzó pero el disparo se tuvo que repetir porque un jugador de los rojillos entró en el área antes del tiro. La mala noticia llegó en el minuto 25, cuando Olmo tuvo que retirarse por lesión y fue sustituido por Fermín.

EFE BARCELONA, 27/03/2025.- El delantero del F.C. Barcelona Dani Olmo sale del campo por posible lesión durante el partido de LaLiga entre FC Barcelona y CA Osasuna en el Estadio Olímpico de Montjuic, este jueves en Barcelona. EFE/ Alberto Estévez

Ferran pudo marcar el 3-0 antes del descanso pero su disparo de falta desde el borde del área golpeó el larguero. En la segunda parte, Flick metió a Pablo Torre por De Jong, que jugó los dos partidos con Países Bajos ante la selección española. El propio Pablo Torres y Lamine pudieron ampliar la ventaja con dos buenos tiros desde la frontal que se marcharon cerca del palo de la portería rojilla.

En la segunda parte entraron Budimir y Lewandowski y Osasuna empezó a llegar con un poco más de peligro al área azulgrana pero sin llegar a rematar. Y en el minuto 77, el delantero polaco sentenciaba el partido con un gran pase de Fermín hacia el interior del área que cabeceó Lewandowski tirándose de plancha. Es el gol número 23 que marca en Liga esta temporada.

Dani Senabre y la lesión de Dani Olmo

La lesión de Dani Olmo llega en el peor momento para el Barcelona, que tiene un mes en el que va a defender el liderato en Liga. Además, el próximo miércoles a las 21:00 horas jugará el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, después del 4-4 de la ida. Y en Champions, se enfrentará en los cuartos de final al Borussia Dortmund el miércoles 9 de abril y, la vuelta, el martes siguiente.

Dani Senabre, comentarista de Barcelona en Tiempo de Juego, habló durante el partido de la nueva lesión que sufrió Dani Olmo: "Para mí no se puede hablar de mala suerte, lo que tiene es una tendencia natural a las lesiones y una cierta fragilidad física que no es su culpa, solo faltaría... Pero el Barça lo tiene bien documentada, hasta el punto que tenía un informe que decía que no podía jugar más de tres partidos en una semana".

Helena Condis contó que “los problemas que ha tenido esta temporada han sido en el bíceps femoral derecho, estuvo un mes de baja la primera vez; y después, la sobrecarga en el soleo de la pierna derecha, por el que se perdió también en algún partido”.