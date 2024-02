Poli Rincón señala al principal culpable del empate del Real Madrid: "Cagada supina"

Real Madrid y Atlético de Madrid llegaban al Santiago Bernabéu para enfrentarse por tercera vez en este mes de enero. El partido, correspondiente a la 23ª jornada de Liga, llegaba con el equipo blanco como líder y con diez puntos por encima de los hombres del Cholo Simeone. Y antes del pitido inicial ya se vivió el primer momento importante de la noche: Vinicius tenía que retirarse del calentamiento y le sustituía en el once inicial Brahim, aunque Joselu era el primero que parecía que iba a entrar, pero finalmente sería el joven jugador.

Ante la baja por lesión de Rüdiger y la de Tchouameni por sanción, Ancelotti confiaba en Carvajal como central derecho y Lucas Vázquez como lateral. La decisión sorprendía porque los blancos perdían mucha altura ante un equipo que ya en el partido que enfrentó a los dos en la primera vuelta, demostró el peligro que tenía por alto.

Brahim, de suplente a goleador

El partido comenzaba con mayor dominio blanco pero Morata metía miedo a los madridistas con un disparo cruzado que saldría cerca del palo derecho de Lunin, después de recibir un buen pase de Griezmann. En el minuto 19 llegó el gol del Real Madrid, después de una jugada en la que la defensa atlética tuvo varios errores que aprovechó muy bien Brahim para adelantar a los blancos. Un mal despeje de cabeza de Hermoso, un toque de Saúl y otro mal despeje de Koke, retrataban a un Atlético de Madrid que vio cómo Brahim era el más listo para aprovechar los regalos y meterse por medio de la defensa para batir a Oblak. El jugador que media hora antes estaba en el banquillo, era el autor del 1-0 aprovechando la confianza de Ancelotti.

MADRID, 04/02/2024.- El centrocampista del Real Madrid Brahim Díaz celebra con Jude Bellingham (i) tras marcar ante el Atlético, durante el partido de LaLiga de fútbol que Real Madrid y Atlético de Madrid disputan este domingo en el estadio Santigo Bernabéu. EFE/Mariscal





El Atleti conseguía llegar con peligro al área del Real Madrid con un cabezazo de Witsel que despejó Lunin a córner; y otro remate de Saúl de cabeza, que se marchaba muy cerca del palo derecho de Lunin.

La polémica, protagonista de la segunda parte

La segunda parte comenzó con una de las jugadas más polémicas del partido. Un córner sacado por Griezmann desde la derecha lo remataba Savic de cabeza para marcar el 1-1. Finalmente, Sánchez Martínez anulaba el gol por fuera de juego de Saúl, al interpretar que en el remate del central tapaba a Lunin.

Después de esta jugada, llegaron otras dos polémicas en el área contraria. La primera, por una posible falta de Hermoso y Saúl a Lucas Vázquez en el momento en el que el lateral estaba dentro del área. La segunda, por un empujón de Savic a Bellingham, también dentro del área, que ni el árbitro principal ni Prieto Iglesias, en el VAR, entendían como penalti.

En la última media hora de partido el Real Madrid tuvo la oportunidad de cerrar el encuentro pero no aprovechó las contras que tuvo. Por su parte, el Atlético de Madrid pudo empatar con un taconazo de Griezmann que despejó Lunin con una buena parada.

Cuando la victoria final del Real Madrid parecía clara, en el minuto 93 Savic metía un balón dentro del área que peinaba Memphis y Llorente remataba de cabeza entre Nacho y Carvajal para empatar el partido y sorprender a todo el Bernabéu.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

MADRID, 04/02/2024.- El cemtrocampista del Atlético Marcos Llorente (i) celebra tras marcar ante el Real Madrid, durante el partido de LaLiga de fútbol que Real Madrid y Atlético de Madrid han disputado este domingo en el estadio Santigo Bernabéu. EFE/Juanjo Martín





La 'rajada de Poli Rincón al terminar el partido

Al finalizar el partido con ese gol de Llorente en el minuto 93, Poli Rincón hizo una durísima crítica contra Ancelotti por su planteamiento en la segunda parte y los cambios realizados: "Estoy cabreadísimo, no me interesan los penaltis ni los árbitros, los dos puntos los ha perdido Ancelotti. Estás en el 93' en unas circunstancias que no has tenido que provocar. Quitas al mejor del partido, ¿para qué?. Luego sacas a Modric para tener el balón, que es cuando menos balón tienes, cuando menos llegas y le das la oportunidad al Atleti de encerrarte. ¿Por qué?, si estás dominando el partido. Aquí no seas italiano, Ancelotti. Hoy ha hecho una cagada supina. Estoy cabreado con Ancelotti".