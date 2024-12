Poli Rincón, Sanchís y Guasch enloquecen con el 'show' del árbitro de la Intercontinental: "Hay que traerlo a España"

El árbitro Jesús Valenzuela fue otro de los protagonistas de la final de la Copa Intercontinental. Su forma de trabajar sobre el campo gustó a los comentaristas del partido entre el Real Madrid y el Pachuca, por acciones como la del penalti que señaló a favor del equipo de Carlo Ancelotti cometido sobre Lucas Vázquez.

Su personalidad a la hora de acudir al monitor y comunicar sus decisiones gustó.

Los comentaristas Tomás Guasch, Poli Rincón y Manolo Sanchís quedaron encantados en Tiempo de Juego con el colegiado venezolano especialmente tras la pena máxima sobre el lateral gallego del Real Madrid.

Cordon Press Vinicius celebra el 3-0 del Real Madrid contra el Pachuca.

De primeras, parecía penalti. La rodilla del defensor del Pachuca contacta con la rodilla de la pierna de apoyo de Lucas Vázquez, que cae de forma exagerada sobre el área. Los cientos de aficionados cataríes del Real Madrid que acudieron al Lusail Stadium de Doha se lanzaron a reclamar penalti desde sus asientos, pero a Valenzuela le llaman desde el VAR.

Para Manolo Lama, es un penalti "de listos". Lama dijo que es un penalty "muy de Lucas porque es muy listo. Nota el contacto, el defensa le pega y se deja caer", explicó.

"Le pega y penalti, no hay más", trataba de sentenciar Poli Rincón por la vía rápida mientras el árbitro pedía ver la jugada una y otra vez, a varias velocidades y desde diferentes ángulos. "¿Sabes porque creo que lo mira tanto?", reflexionaba de nuevo Manolo Lama. "Porque el gesto exagerado de Lucas luego en el contacto… Es que no hay ninguna duda, pero el gesto exagerado de Lucas es lo que a lo mejor le hace al árbitro dudar. Porque es que no hay más en esto", sentenciaba.

El 'show' de Jesús Valenzuela se completó cuando hizo pública su decisión, que se escuchó en la megafonía del estadio, mientras Vinicius sujetaba el balón con las manos a sabiendas de que que el colegiado pitaría penalti.

"After on field review, the defender number 11, offense with tripping, my final decision is… ¡Penalti kick!", exclamó con suspense y para júbilo de la mayoría del estadio.

Los comentaristas de Tiempo de Juego también hicieron ciertos comentarios en tono de broma sobre el acento de inglés del árbitro. "Pedro, le tenemos que traer a la liga española a este hombre", pedía Manolo Sanchís, mientras Tomás Guasch exclamaba su famoso: "Ha nacido, ha nacido".

Poli Rincón destacaba que los jugadores del Real Madrid se estaban riendo en el campo: "Con este árbitro, el show y el espectáculo están garantizados".

Guasch añadía que "este hombre, Venezuela, ya tiene una calle en Madrid. Hay que traernos a este y al del VAR".

Lama se quedaba con que Venezuela acertó con sus decisiones arbitrales las dos veces que acudió al VAR: la de dicho penalti y en la jugada de Rodrygo que acabó con el 2-0 en el marcador.

¿QUIÉN ES JESÚS VALENZUELA, EL ÁRBITRO DE LA FINAL?

El venezolano Jesús Valenzuela Sáez fue el encargado de dirigir la final de la Copa Intercontinental.

CORDONPRESS Imagen de archivo del árbitro venezolano Jesús Valenzuela

Nacido en Acarigua el 24 de noviembre de 1983, es internacional desde 2013, debutó en la máxima categoría del fútbol de su país en la campaña 2011-12, fue elegido para dirigir el Mundial de Catar 2002, en el que arbitró los encuentros Inglaterra-Estados Unidos (0-0) y Francia-Polonia (3-1), este de octavos de final, y tiene también presentaciones en la Copa América y es un habitual de Libertadores y Sudamericana.

Ha dirigido también partidos de la liga saudí y los últimos encuentros de selecciones que arbitró fueron el Argentina-Chile (3-0), el 6 de septiembre, y el Colombia-Chile (4-0), el 15 de octubre, de las eliminatorias mundialistas.