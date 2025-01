Poli Rincón carga contra el formato de la 'nueva' Champions a falta de la última jornada: "Eso te dice cómo está"

Que la 'nueva' Liga de Campeones haya alcanzado la séptima jornada y ya solo falte una para saber qué equipos pasan directamente a octavos de final y qué ocho equipos deben luchar por un puesto a través del 'play-in' no solo no satisface sino que sigue generando controversia, a juzgar por las opiniones vertidas por varios comentaristas durante la retranmisión, en Tiempo de Juego, del Real Madrid-Salzburgo.

Es verdad que, con el anterior sistema de grupos de cuatro equipos, en la penúltima jornada algunos lideratos ya se conocían, incluso algunos segundos puestos, pero daba la sensación de era un sistema más justo y más equilibrado.

A falta de la última jornada, la sensación es la de que prácticamente nada de lo que ha sucedido hasta el momento no sirve para transmitir mucha seguridad o certeza en la mayoría de equipos.

EFE Vinicius celebra con Ancelotti el cuarto gol del Real Madrid contra el Salzburgo.

Haciendo cábalas de lo que podría depararles el futuro en esta competición a los tres equipos españoles supervivientes (el Girona ya está eliminado) Paco González fue el primero en reaccionar con que no sirve de nada 'jugar a las quinielas': "Estaba mirando pero, ¿para qué vamos a dibujar? Esto es hacer dibujos sobre la arena de la playa. Llega el agua y lo borra todo. La semana que viene será definitivo", indicó.

Sin embargo, la sensación de Tomás Guasch, sin tampoco tener mucha seguridad sobre qué puede pasar y qué no, es la de que "no va a cambiar mucho, González... Creo yo. Me da la impresión que esto está muy, muy cerradito".

Poli Rincón trató de simplificar el funcionamiento de este nuevo sistema con una máxima que se cumple en todo formato de Liga: "Si es que da igual, para ser campeón tienes que ganar".

"Esa es otra lectura", aprobó Guasch, que seguía sin estar demasiado convencido: "pero este juego, que es bonito… Esto es una Copa de Europa rara. Porque tú ves el Bayern, el City, el mismo Real Madrid…", comentó sobre algunos de los 'grandes' que ahora mismo estan fuera de los primeros puestos.

CORDONPRESS Erling Haaland lucha por el balón con Marquinhos durante el PSG-Manchester City, de Liga de Campeones

Para Manolo Sanchís, lo peor es que "no controlas nada de la competición".

"A mí este formato no me gusta", volvió a insistir Rincón. "Una cosa que no sabes explicar y que, a día de hoy, no sabemos cómo está realmente, ya te dice cómo está de 'embrollado'. Yo no me entero".

¿ECHANDO DE MENOS A LOS ANTIGUOS 'GRUPOS DE LA MUERTE'?

Paco González aludió a los tan temidos 'grupos de la muerte' que solían depararnos los sorteos de la fase de grupos de ediciones anteriores de la Champions: "Antes, es verdad que tú podías tener la mala suerte de que te tocaba el grupo de la muerte. El grupo de la muerte, en realidad, es que tenías un rival 'chungo' y te había caído un segundo rival 'chungo'. Y el tercero siempre era fácil. Pero aquí te puede tocar un calendario matador, como el de Girona; o uno facilón, como el del Brest".

EFE Como (Italy), 22/01/2025.- Girona'Äôs Alejandro Frances puts his hands on his head during the UEFA Champions League soccer match between AC Milan and Girona, in Milan, Italy, 22 January 2025. (Liga de Campeones, Francia, Italia) EFE/EPA/MATTEO BAZZI

En ese sentido, Pedro Martín comparó cómo han sido los calendarios del Brest y del PSG, dos equipos franceses que han tenido una suerte absolutamente desigual y, por ese motivo, el PSG está sufriendo tanto para terminar entre los 24 primeros, y cómo el Brest (equipo de la mitad de la clasificación en la Liga francesa) está peleando incluso por quedarse entre los ocho primeros: "Y se va a clasificar también porque la mayoría de los rivales han sido de broma", observó. "Este formato, que te puede gustar más o menos, es intrínsecamente injusto. Porque no te enfrentas a los mismos rivales", sentenció.