El polémico mensaje de 'Chicharito' Hernández hacia las mujeres: "Encarnen su energía femenina, cuidando, nutriendo, limpiando..."

El futbolista mexicano Javier 'Chicharito' Hernández está siendo noticia durante las últimas horas a raíz de una publicación en la red social Instagram por su contenido machista.

Una publicación que comienza con el siguiente mensaje: "Mujeres están fracasando, están erradicando la masculinidad, haciendo a la sociedad hipersensible".

Durante su discurso, el mexicano le dedica las siguientes palabras a las mujeres: "Encarnen su energía femenina, cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando, limpiando, sosteniendo el hogar que es el lugar más preciado para nosotros los hombres".

El que fuera futbolista del Real Madrid va a más allá y le dice a las mujeres que "no le tengan miedo a ser mujeres, a permitirse ser lideradas por un hombre que lo único que quiere es verlas felices. Porque nosotros no conocemos el cielo sin ustedes. Responsabilizarlas de su energía también es amarlas".

Pero su mensaje no va solamente dirigida a las mujeres, sino que también se dirige a los hombres al decirles que "estamos fallando en la falta de compromiso. Poner a nuestra pareja a lo último, no tener palabra y no priorizar hábitos para volvernos admirables entiendo que nos da miedo hablar y expresarnos verdaderamente de lo que sentimos porque están tratando de erradicar la masculinidad porque en ciertos casos del pasado se suprimió la energía femenina pero muchos estamos aquí con ganas de amarlas cuidarlasa, respetarlas y proveerlas".

"Pero ustedes mujeres tienen que aprender a recibir y a honrar la masculinidad. A veces la verdad puede doler al instante, pero eso es crecer. Aceptemos la verdad y cambiemos lo suficiente para crear la humanidad que siempre hemos buscado", sentenció.

contestación sara sálamo

La actriz Sara Sálamo, actual pareja también de Isco Alarcón, ha contestado al mexicano con un duro mensaje en la red social 'X':

"Si te dijera yo lo que deberías cuidar tú, colegui… Entiendo que la FIFA ya estará actuando ante unas declaraciones tan alarmantes como estas. Porque no solo atentan contra los valores de igualdad y respeto que el fútbol internacional defiende, sino que son un retroceso peligroso en un momento donde el deporte debe ser ejemplo, no vergüenza.

Cuando un jugador con visibilidad global sugiere que las mujeres “deberían cuidar el hogar” y culpa a nuestras luchas de “erradicar la masculinidad”, no está opinando: está perpetuando un machismo rancio, violento y sistémico. Y la FIFA debe penarlo. Con firmeza. Con claridad. Porque el verdadero compromiso con la igualdad no se escribe en pancartas ni se graba en spots: se demuestra en decisiones, en sanciones y en límites.

Y este caso lo necesita. A estas alturas, en pleno 2025, tener que seguir defendiendo que las mujeres podemos (y debemos) aspirar a las mismas metas, carreras y sueños que los hombres, no solo es indignante: es agotador. Pero aquí seguimos. Peleando. Por nosotras, por nuestras hijas… y también por nuestros hijos. Porque merecen crecer viendo que este deporte, y el mundo, se toman en serio la igualdad y la justicia".