El polémico gol fantasma de la Real que pudo cambiar el partido: La portería estaba mal alineada

La Real Sociedad cayó ante el Mallorca en los penaltis en las semifinales de la Copa del Rey. Los donostiarras no pudieron en casa con los baleares y fueron eliminados de la competición. Sin embargo, su suerte pudo haber sido distinta si Samú Costa no hubiera evitado en el minuto 94 un gol de Kieran Tierney sobre la misma línea de gol y el partido no se hubiera ido a la muerte súbita.

En las redes sociales la jugada se ha vuelto viral y se ha abierto la polémica. Y es que, según afirma Archivo VAR, se produjo un grave error arbitral en ese lance y la pelota realmente entró en una portería que estaba mal alineada con la línea de fondo.

El problema viene de que en España no existe la tecnología de gol como si pasa en otros países. Por tanto, el árbitro no recibe una vibración en su reloj si la pelota ha entrado completamente en la portería y se tiene que tirar de las cámaras del VAR para comprobar los goles fantasma.

En el caso del Reale Arena como la toma de cámara no está alineada del todo con la portería parece que la pelota no ha entrado por completo, pero si se corrige la desviación con tecnología 3D se puede ver como en realidad si entra del todo. La película podría haber sido muy distinta.