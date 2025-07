Polémica en Wimbledon por un error del sistema de canto de línea automático

La rusa Anastasia Pavlyuchenkova se impuso a Sonay Kartal, última británica en el cuadro femenino, en un partido marcado por un grave error de la tecnología de canto de línea que le 'robó' un juego a la postre ganadora (7-6 (3) y 6-4).

Pavlyuchenkova, que suma sus segundos cuartos de final en Grand Slam este año después de los de Australia, sufrió uno de los momentos más raros del torneo cuando, con bola de ponerse con 5-4, una pelota se marchó fuera, pero el sistema de canto de línea automático dejó de funcionar y hubo que repetir el punto.

EFE Anastasia Pavlyuchenkova durante un partido de Wimbledon

"No sé si ha sido dentro o fuera, pero tú no puedes probarlo. Como ella es local podéis decir lo que queráis. Me habéis robado el juego. Me habéis robado un juego", dijo la jugadora en la pista.

La rusa acabó perdiendo el juego y permitió que Kartal sacara para el set e incluso dispusiera de punto para ello. Pavlyuchenkova se repuso y acabó ganando en dos sets y volviendo a estar entre las ocho mejores de Wimbledon por primera vez desde 2016.

Kartal era la única británica en el cuadro femenino, por lo que deja a Cameron Norrie como el único representante local en el torneo.

Pavlyuchenkova buscará sus primeras semifinales en Wimbledon contra la ganadora del duelo entre Linda Noskova y Amanda Anisimova.

WIMBLEDON SUSTITUYÓ A LOS JUECES DE LÍNEA

Wimbledon decidió sustituir a partir de este 2025 los jueces de línea por un sistema electrónico, el Live Electronic Line Calling, tecnología ya implementada en otros 'Grand Slam' como el Abierto de Australia o el US Open, además de en otras disciplinas.

Así, el All England Club ha seguido el ejemplo del Abierto de Australia el US Open y ha reemplazado los jueces de Wimbledon en algunas pistas, donde los jugadores han podido impugnar las decisiones de línea. Pero este año el sistema está totalmente automatizado en todo el recinto.

Wimbledon no cuenta este año con jueces de línea

La directora ejecutiva, Sally Bolton, declaró que la decisión de introducir el sistema Live Electronic Line Calling en los Campeonatos "se tomó tras un largo periodo de estudio y consulta", y "una vez revisados los resultados de las pruebas realizadas este año en el torneo".

Roland Garros es, por el momento, la única excepción y seguirá contando con árbitros y sin tecnología, aunque podría sumarse, ya que todos los torneos del ATP Tour cuentan ya con esta tecnología.