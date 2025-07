La alabanza de Kroos a un jugador del Real Madrid: "Si tienes a un jugador así puedes hacer la vista gorda si pierde algún duelo"

Es habitual que Toni Kroos se pase por el podcast de su hermano 'Einfach mal Luppen' para hablar de diferentes temas, y en esta última ocasión, el exjugador del Real Madrid ha analizado la actualidad de los blancos.

Durante esa charla, Kroos apuntó a las soluciones "para volver a estar en lo más alto": "Lo más importante en mi opinión es el enfoque, un sistema, y cómo ese nuevo sistema funcionaría y se implementaría. Y a partir de eso se mide qué jugador falta, según el tipo de fútbol que se quiere jugar"

Un Toni Kroos que tiene plena confianza en el técnico Xabi Alonso para que los blancos consigan resultados en esta temporada: "Aporta mucho al equipo tener la sensación de que defiendes junto".

EFE Luis Enrique y Xabi Alonso dan instrucciones a sus jugadores.

Y en esa reincidió Kroos con su hermano: "En eso confío en Xabi, en que transmitirá una idea clara. Todo gira en torno al dominio. Y si defienden mejor, también lo lograrán del otro lado".

"Tienes más energía luego cuando recuperas el balón. Si no, estás todo el tiempo corriendo detrás, o sientes que no puedes presionar porque siempre te superan, y que tampoco puedes replegarte atrás porque no estás acostumbrado a eso. Y ahí es donde más se sufrió la temporada pasada, y por eso el juego con el balón también se vio tan pobre", sentenció.

EFE Los jugadores del Real Madrid celebran un gol ante el Dortmund

Dentro de esa conversación, el alemán alabó la figura del turco Arda Güler después de la celebración del Mundial de Clubes: "Ya la temporada pasada estaba preparado en lo futbolístico, pero físicamente también ha dado un paso adelante".

A su vez, el exjugador del Real Madrid cree que a Güler se le puede "hacer la vista gorda si pierde algún duelo": "Si tienes a un jugador así, que puede jugar como un “diez” entre líneas.. Lo importante es que tenga su tarea clara y participe en el esfuerzo defensivo".