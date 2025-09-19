COPE
Una investigación acusa a China de robar datos cerebrales de varios deportistas para uso militar

El periodista Pablo Torre y Hunterbrook Media desvelan que el país astático habría recopilado a través de una diadema de entrenamiento información de Sinner, Charles Leclerc y futbolistas del Manchester City.

Este viernes se ha desatado el temor en el mundo del deporte después de que una investigación realizada por el periodista Pablo Torre y publicada en el portal Hunterbrook Media desvelara que China podría haber robado datos cerebrales de varios deportistas para uso militar. 

Esa información habría sido sustraída a través de FocusCalm. Una diadema electrónica de entrenamiento cerebral y que ayuda a mejorar la concentración y a calmar la mente. El dispositivo fue desarrollado por la empresa china BrainCo y nació en Harvard.

La diadema es empleada habitualmente por deportistas para mejorar su rendimiento y los datos que se habría apropiado el gobierno chino, a través de un funcionario que tuvo acceso al software, pertenecerían a Jannik Sinner, Charles Leclerc y a varios futbolistas del Manchester City.

La información, tal y como señala la investigación, se guardaba en una nube y la seguridad de la misma habría quedado expuesta y estaría siendo empleada para ayudar a los soldados chinos a mejorar la concentración y la velocidad de reacción.

