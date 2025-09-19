Una investigación acusa a China de robar datos cerebrales de varios deportistas para uso militar

Los datos de Sinner serían algunos que habrían sido sustraídos.

Este viernes se ha desatado el temor en el mundo del deporte después de que una investigación realizada por el periodista Pablo Torre y publicada en el portal Hunterbrook Media desvelara que China podría haber robado datos cerebrales de varios deportistas para uso militar.

Esa información habría sido sustraída a través de FocusCalm. Una diadema electrónica de entrenamiento cerebral y que ayuda a mejorar la concentración y a calmar la mente. El dispositivo fue desarrollado por la empresa china BrainCo y nació en Harvard.

focuscalm.com FocusCalm es una diadema electrónica de entrenamiento cerebral

La diadema es empleada habitualmente por deportistas para mejorar su rendimiento y los datos que se habría apropiado el gobierno chino, a través de un funcionario que tuvo acceso al software, pertenecerían a Jannik Sinner, Charles Leclerc y a varios futbolistas del Manchester City.

La información, tal y como señala la investigación, se guardaba en una nube y la seguridad de la misma habría quedado expuesta y estaría siendo empleada para ayudar a los soldados chinos a mejorar la concentración y la velocidad de reacción.