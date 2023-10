La FA podría sancionar a Garnacho por un tweet felicitando a Onana

Alejandro Garnacho podría ser sancionado por la FA por un mensaje publicado en redes sociales, según la información publicada por 'Manchester Evening News'. El joven futbolista del Manchester United puso en 'X' (antiguo 'Twitter') una imagen en la que varios jugadores del equipo inglés celebran que Onana paró un penalti decesivo contra el Copenaghue.

El jugador argentino, junto a la imagen, puso dos emoticonos de un gorila y este mensaje podría incumplir las pautas sobre publicaciones con sensibilidad racial de la federación inglés.

People cannot choose what I should be offended by.



I know exactly what @agarnacho7 meant: power & strength.



This matter should go no further.



