Piden la cabeza del nuevo seleccionador inglés por no cantar el himno

Lee Carsley debutaba este sábado como entrenador de la selección absoluta inglesa. Tras una etapa de éxitos en las categorías inferiores, la salida de Southgate tras la Eurocopa le permitía dar el salto como técnico interino. El destino hizo que su debut fuera en un partido de la Liga de Naciones ante Irlanda, con la curiosidad de que Carsley es irlandés.

Y todos los ojos estaban pendientes del comportamiento del seleccionador en el Aviva Stadium de Dublin. Él ya había avisado que no iba a cantar el 'God Save the King' ante el país que llegó a representar como jugador hasta en 39 ocasiones. Y cumplió la promesa. Cuando sonaron los primeros acordes sus labios permanecieron sellados, en una imagen muy criticada por la prensa inglesa.

Cordon Press Lee Carsley debutaba en el banquillo inglés en Irlanda.

Carsley nunca lo había cantado como seleccionador sub-21 y tampoco lo hizo como absoluto pese a que todas las cámaras estaban fijas en él. Aunque The Times aseguró antes del partido que “las posibilidades de Lee Carsley de convertirse en el nuevo seleccionador de Inglaterra de forma permanente no se verán afectadas por su negativa a cantar ‘God Save the King’, ya que la FA se mantiene firme en su creencia de que debe ser una elección personal”, muchos no aceptan su decisión.

“Lee Carsley debería ser despedido hoy mismo por la FA. Su negativa a cantar el himno nacional es una traición y no es apto para ser seleccionador de Inglaterra”, sentenció Jeff Powell en su artículo de opinión para el Daily Mail. Pero Carsley no solo fue protagonista por el himno, si no que además se equivocó de banquillo y fue a sentarse en el banquillo local de Irlanda. Los empleados del Aviva Stadium le avisaron de su error.

Los Three Lions se llevaron la victoria por 0-2 con tantos de Jack Grealish y Declan Rice, dos futbolistas con raíces irlandesas y que en categorías inferiores defendieron los colores de 'Los chicos de verde'.