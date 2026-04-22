Piden que Almada se marche del Atlético tras su expulsión ante el Elche: "Que no se vuelva a poner nuestra camiseta, por favor"

El jugador argentino del Atlético de Madrid, Thiago Almada, fue expulsado a la media hora de juego del partido de este miércoles ante el Elche.

En ese momento, el partido iba 1-1 después de que Nico adelantara a los colchoneros, y Affengruber pusiera la igualada en el marcador.

Almada perdió el balón al borde del área ante la presión precisamente de Affengruber. El argentino agarró al jugador ilicitano cuando se dirigía hacia la portería de Oblak y el colegiado señaló la pena máxima. Decisión de Cuadra Fernández que fue compartida durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego.

Momento de la expulsión de Almada en el Atlético-Elche

La cuenta oficial del Atlético de Madrid en la red social 'X' compartió el hecho de la expulsión de Almada, y los seguidores rojiblanco llenaron las respuestas con mensajes en contra del argentino por lo ocurrido en el Martínez Valero.

"Que no se vuelva a poner nuestra camiseta por favor, ni una sola vez más"; "Almada, te estas cubriendo de gloria. No aportas y ahora restas"; "Ya tenemos la primera venta de este verano", son algunos de los mensajes que se pueden leer en las respuestas.

André Silva transformó la pena máxima para poner el 2-1, pero al minuto Nico González puso el 2-2 con el que se llegó al descanso tras una buena acción que estuvo revisada en el VAR durante varios minutos.