Pep Guardiola, tras un nuevo tropiezo del Manchester City: "No aguantaremos mucho tiempo con tantos jugadores lesionados"

El Manchester City ha vuelto a tropezar y los de Pep Guardiola tan solo han logrado un triunfo en los últimos trece partidos que han disputado. Los 'cityzens' empataron este jueves contra el Everton en un duelo en el que Erling Haaland falló un penalti.

Con el punto sumado, el City se queda a once puntos de un Liverpool que tiene dos partidos menos y por lo que el equipo 'red' podría distanciarse, en caso de ganar ambos encuentros, hasta los 17 puntos de ventaja.

Guardiola es consciente de la crisis que atraviesa su equipo y reconoció en rueda de prensa que buscan fichajes. "Los jugadores saben que queremos fichar... queremos jugadores para los próximos años e intentaremos reforzar al equipo en el mercado de invierno aunque no es fácil", explicó.

Y agregó: "No podemos aguantar mucho tiempo con tantos jugadores lesionados".

En cuanto al juego realizado por su equipo, Guardiola dijo: "Hemos hecho lo de siempre. Cuando jugamos mal, lo digo en la rueda de prensa. Pero hoy no ha sido así. Hemos tenido ocasiones, y no solo el penalti fallado".

El entrenado catalán intentó dar una respuesta a la mala racha de resultados, pero la realidad es que no consigue dar con la clave de los males del Manchester City. "Al final el fútbol es ganar, es marcar goles y no encajar, algo que siempre hemos hecho. Y esta temporada o este último mes y medio no somos capaces de hacerlo...", aseguró.

Para finalizar, comentó: "Por supuesto que no estamos contentos con el resultado, pero el rendimiento, lo que hemos hecho y la situación que estamos es brillante".