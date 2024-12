Pep Guardiola: "¿Cuántos anillos ganaron los Bulls sin Michael Jordan?"

El Manchester City no está en su mejor momento. De los últimos diez partidos tan solo ha ganado uno y ha perdido siete. Pero eso no es todo porque han encajado 23 goles, unas cifras que no corresponden a un vigente campeón de la Premier League.

Pep Guardiola, entrenador del club cittizen, aseguró que cuando vuelva Rodrigo Hernández de su lesión volverán a ser fuertes, tras haber ganado solo uno de los diez últimos partidos, y abogó por las plantillas de "45 o 50 jugadores".

El técnico español vive su peor etapa desde que empezó a entrenar y el City ha visto comprometida su competencia por el título de la Premier League y puesto en peligro la clasificación a la siguiente ronda de la Liga de Campeones. Una de las causas de la mala racha que atraviesan los 'Sky Blues' es la plaga de lesiones, sobre todo por la de Rodri, que se rompió el ligamento cruzado en septiembre.

"Si necesitamos jugadores iremos al mercado de fichajes, pero no sé qué habrá. Rodri es un Balón de Oro. Estamos jugando sin el mejor jugador del mundo la temporada pasada. Ese es el problema", dijo Guardiola este viernes en rueda de prensa.

"Quiero de vuelta a mis jugadores. Me encantaría competir con la plantilla que teníamos al principio de la temporada. Es lo único que lamento. En el momento actual en el que estamos, veremos qué pasa...", confesó dejando abierta la puerta a cualquier posibilidad en enero.

"Ningún otro equipo está jugando sin un jugador que ha sido Balón de Oro. Cuando vuelva, seremos fuerte de nuevo, volveremos a ser un gran equipo. Seguimos tratando de jugar y ganar del mismo modo y más tarde o más temprano estaremos de vuelta", añadió el técnico español.

"No sé lo que tenemos que hacer, pero necesito jugadores. Tenemos tres defensores ahora mismo y quizás algún extremo tenga que ser lateral o quizás tengamos que jugar con cinco atrás. Tenemos que pensar qué hacer, pero el alma y el espíritu del equipo sigue ahí. Estoy triste por los jugadores y entiendo que los aficionados lo estén también. Este grupo de jugadores han hecho cosas increíbles que nadie más ha logrado. Han roto récords. Solo pido a los aficionados que estén ahí hasta el final", aseguró

Guardiola aseguró que han tenido más lesiones que nunca y que ha empezado a pensar que quizás son necesarias las plantillas de 45/50 jugadores.

"Será un verano más caro, pero quizás hagan falta plantillas así de grandes. Al final, el calendario es el problema. El problema no son los fisios, los doctores o los jugadores".