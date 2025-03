Pellegrini, sobre las palabras de Ancelotti: "Los técnicos no tenemos autoridad para decir cuándo jugamos y cuándo no"

Manuel Pellegrini, entrenador chileno del Betis, dijo este domingo que no le corresponde a él decir si su equipo jugaría o no habiendo tenido menos de 72 horas de descanso al ser preguntado por las palabras de Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, quien afirmó que nunca más disputarán un partido si eso sucede.

"Creo que los técnicos no tenemos autoridad para decir cuándo jugamos y cuándo no. Hay una parte directiva, una federación de fútbol, unos dirigentes, que son los encargados de ver esta parte de reglamentación. No es un tema que me corresponda a mí. Creo que es la octava o novena vez que jugamos antes de 72 horas durante el año y no reclamamos. Podía haber sido más justo jugar más tarde, pero la parte reglamentaria no creo que sea labor mía", afirmó.

900/Cordon Press Spanish La Liga EA Sports soccer match between Celta de Vigo and Betis at Abanca Balaidos Stadium in Vigo, Spain 08 February 2025900/Cordon Press

"Se habla mucho de las horas porque hay una diferencia importante, los jueves pasan factura para los domingos, mucho más si no se tienen las horas correspondientes. Se jugó y lo sacamos adelante sin buscar excusas, sobre todo después de un primer tiempo en el que dominamos, no creamos bastantes ocasiones y ellos en dos jugadas se pusieron con dos goles arriba. En el segundo tuvimos el fútbol y las piernas para intentar dar vuelta al marcador habiendo jugado quizás con más anticipación de la que debimos jugar este partido", señaló tras el triunfo de los suyos por 2-3 en Leganés.

Pellegrini afirmó que "nadie está pensando" en clasificarse para una determinada competición, acerca de las opciones del cuadro verdiblanco de entrar en Liga de Campeones la próxima campaña y que "la aspiración desde el principio de la temporada es llegar lo más alto posible".

"Estamos en buen momento futbolístico basado en un trabajo de varios años en los intentamos mantener una dinámica de juego. Los momentos van y vienen, hay buenos y malos. Llegamos al último tercio de la temporada con las expectativas de intentar llegar lo más arriba posible y lo estamos demostrando en el campo", expresó.

Por otro lado, analizó lo que supone contar con un jugador como Francisco Alarcón 'Isco': "Su importancia en el equipo solo hay que verla. Está constantemente pidiendo el balón, haciendo cosas importantes. Está pasando un momento futbolístico excepcional y de madurez personal, me alegro mucho por él".