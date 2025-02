Pedro Martín vuelve a explotar tras el penalti a favor del Barcelona ante el Rayo: "Insoportable"

El Barcelona llegaba al partido del Rayo Vallecano con la opción de ser líderes si lograban la victoria, después de los empates del Real Madrid ante Osasuna (1-1) y del Atlético de Madrid ante el Celta (1-1). La única novedad del once de Flick fue la presencia de Héctor Fort en el lateral derecho. El canterano sustituía a Koundé porque, según contó Helena Condis, el francés había vuelto a llegar tarde a la charla técnica, como ya hizo en el partido ante el Alavés.

Los azulgranas salieron con mucha tranquilidad, pese a la obligación de ganar para poder ser líderes. Balde fue el mejor jugador en ese inicio, con dos llegadas hasta línea de fondo y dos centros rematados uno por Lewandowski, que se fue alto, y otro por Raphinha, que se fue demasiado cruzado. La primera gran ocasión fue después de un pase espectacular de Pedri por el centro de la defensa que dejó totalmente solo a Raphinha, pero el disparo del brasileño lo despejó muy bien Batalla para evitar el 1-0.

EFE Melero López revisando el VAR

En el minuto 27 llegó la polémica del partido, después de un córner sacado desde la izquierda que acabó en nada, pero Iñigo Martínez se quejó de un agarrón de Pathe Ciss en el segundo palo. El árbitro Melero López acabó yendo al monitor después de que el VAR le llamara para revisar la jugada y acabó señalando el punto de penalti. El agarrón parecía claro, pero unos minutos antes también hubo uno muy claro de Héctor Fort sobre Mumin cuando iba a rematar de cabeza un córner pero en el que no se señaló nada. Robert Lewandowski no desaprovechaba la ocasión y marcaba de penalti.

La polémica no acabaría ahí porque en el minuto 44 se le anuló un gol al Rayo por fuera de juego de Nteka, que no participa en el tanto de Jorge de Frutos pero que parece que el árbitro interpretó que el delantero del Rayo estorbó a Iñigo Martínez.

EFE Lewandowski celebra con sus compañeros el gol del Barcelona

El enfado de Pedro González por el penalti

El 1-0 del Barcelona logrado por Lewandowski fue gracias al polémico penalti tras el agarrón de Ciss sobre Iñigo Martínez y Pedro Martín protestó muchísimo esta decisión: “Esto es una vergüenza absoluta. Es una cosa de verdad, de juzgado de guardia lo que hacen los árbitros. Es de juzgado de guardia. Hay todas las semanas 10 agarrones. Pero lo que no puedes hacer es pitar uno y 10 dejarlos. Esto es insoportable. Insoportable. Por cierto, que el Rayo es el único equipo que no le han pitado ni un penalti a favor, evidentemente. Y así estamos. Con esta vergüenza de arbitraje. Es que estas acciones las ven todos los días los árbitros en el VAR todos los días y no pitan ni una. Ni una. ¿Por qué está sí?. Pero el de Koundé era peor, porque tiene opciones de jugar la pelota. En esto, que no tiene ninguna opción, Íñigo Martínez, de llegar a la pelota en ningún caso, porque la pelota la despeja el portero, todas estas acciones las han dejado pasar todas”.

Fernando Morientes también opinó sobre la polémica de la jugada: “Para mí, este tipo de acciones son penaltis. Igual que la otra, que también es penalti. El defensor lo que hace es evadirse totalmente del balón y estar atento al otro y agarrarle de dos maneras diferentes”.