Pedro Martín se indigna con el penalti a favor del Getafe en Vitoria: "Una cosa infame"

Alavés y Getafe se enfrentaban este domingo en Mendizorroza (0-1) en un partido de la 23ª jornada con mucho en juego en la zona baja de la tabla. Los vitorianos marcaban el descenso con 21 puntos y los madrileños ocupaban la decimocuarta plaza, con solo tres más que su rival.

El Getafe se adelantaba en el marcador en el último minuto de la primera parte gracias a un tanto desde los once metros del uruguayo Mauro Arambarri, que ya suma seis en este campeonato. El charrúa le pegaba fuerte y seco a la pelota y esta entraba en la portería de Sivera por alto y por el centro convirtiéndose en el primer tanto y único tanto del encuentro.

la jugada de la polémica

Todo ocurría en una falta lateral botada desde la banda izquierda por Diego Rico y que Abqar despejaba con la cabeza en el punto de penalti. En el momento del impacto con el balón, el marroquí abría los brazos e impactaba en la cara de Omar Alderete que también buscaba el esférico. El central paraguayo del Getafe caía al suelo con gestos de dolor y el colegiado Díaz de Mera no dudaba: penalti y amarilla para el jugador babazorro.

Melero López no le llamaba desde el VAR para revisar y la pena máxima se mantenía. El castellanomanchego había señalado el punto de castigo y no le iban a desdecir porque había habido contacto entre el jugador del Alavés y el del Getafe. Sin embargo, la polémica estaba servida y la pregunta estaba clara: ¿eso es penalti?

LaLiga Alderete se duele tras el impacto con Abqar que supuso el penalti.

el enfado dE poli rincón

Comentando el partido en Tiempo de Juego estaban los exfutbolistas Francisco Javier Casquero y Poli Rincón y lo tenían claro. El árbitro se había equivocado y no había penalti por ningún sitio. "Gana claramente y abre los brazos, pero no para golpear. Es verdad que le ha golpeado, pero quién llega primero a ese espacio de contacto, el codo de Abqar o la cabeza de Alderete", analizaba Paco González, director del programa.

"Con todo el respeto, esto no puede ser penalti", decía Poli Rincón a lo que Casquero añadía: "Ni le ve. Estas faltas las están pitando en el medio del campo. Es una acción en la que si un defensor se impulsa con los brazos arriba, como vaya otro jugador a buscar ese balón se la va a llevar y si hay contacto le van a pitar falta a favor".

LaLiga El central del Alavés salta disputando la pelota y golpea al del Getafe.

"Con el VAR esto no puede pasar. Entiendo que el árbitro se equivoque pero es una vergüenza que haya pitado penalti. Da igual el color de la camiseta, esto no puede pasar. Me da auténtica vergüenza que unos profesionales puedan pitar esto", lamentaba Poli Rincón. "En este fútbol lo mejor no es hacer una jugada combinativa, es meter el balón al área. Es muy fácil que pase algo y te piten penalti porque no interpretan el juego", le intentaba explicar Casquero. "La guarnición se ha comido al solomillo", resumía Paco González.

indignado pedro martín

Igual de enfadado o más estaba Pedro Martín: "Ha ganado el Getafe gracias a un penalti ridículo. Le voy a poner un 2 al árbitro y estoy de bajón. Cuando hace 7 años me posicioné claramente en contra del VAR ya sabía yo que los perjuicios iban a ser más que los beneficios, pero no que iban a ser tantos y tan duraderos. Cada vez estamos peor y los árbitros interpretan fatal el juego. Lo han convertido en una cosa infame. Un 2 a Díaz de Mera y a todos los que vengan por delante".

Movistar Toma diferente de cámara del choque entre Abqar y Alderete.

