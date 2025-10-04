COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego

tiempo de juego

Pedro Martín explica por qué no fue anulado el gol del Levante en el que Munuera Montero molestó a un jugador del Oviedo: "Solo tiene la obligación si..."

El Levante se puso por delante en el marcador en su partido contra el Oviedo en una jugada donde Munuera Montero estorbó a un jugador del Oviedo. 

Pedro Martín y la jugada polémica entre Reina y Munuera Montero

Pedro Martín y la jugada polémica entre Reina y Munuera Montero

Teresa Vasallo Fernández

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

La polémica en el Oviedo – Levante llegó en la primera parte con el gol de Carlos Álvarez, donde el Munuera Montero, colegiado del partido molestó en el inicio de la jugada.   

Todo comentó en una acción del Levante donde Alberto Reina iba pelear un balón y en ese momento el árbitro principal se cruzó e hizo que el jugador del Oviedo no pudiera llegar hasta el esférico. En ese momento, mientras la grada asturiana empezó a protestar, el Levante se rehízo y construyó una jugada que terminó con el golazo de Carlos Álvarez por la escuadra.

Carlos Álvarez celebra su tanto en el Tartiere ante el Oviedo.

LaLiga

Carlos Álvarez celebra su tanto en el Tartiere ante el Oviedo.

las quejas del oviedo

Durante la propia jugada toda la grada del Carlos Tartiere hizo notar su enfado con gritos y pitos a Munuera Montero, mientras que en redes sociales cientos de usuarios también explicaron su cabreo con la decisión del colegiado. 

La explicación de pedro martín

Durante la retrasmisión de Tiempo Juego, Pedro Martín, experto arbitral, explicó a través de Paco González que "el árbitro solo tiene la obligación de detener el juego si es golpeado por el balón, pero los árbitros también pueden detener el juego si entienden que han estorbado. Podría haber parado el juego, pero esta temporada no está muy espabilado".

El árbitro José Luis Munuera Montero durante el partido de La Liga EA Sports entre el Real Madrid y el RCD Espanyol disputado en el Estadio Santiago Bernabéu el 21 de septiembre de 2024 en Madrid, España

Alamy Stock Photo


Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales  de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo de COPE).

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

Lo último

Tracking