Pedro Martín explica por qué no fue anulado el gol del Levante en el que Munuera Montero molestó a un jugador del Oviedo: "Solo tiene la obligación si..."

La polémica en el Oviedo – Levante llegó en la primera parte con el gol de Carlos Álvarez, donde el Munuera Montero, colegiado del partido molestó en el inicio de la jugada.

Todo comentó en una acción del Levante donde Alberto Reina iba pelear un balón y en ese momento el árbitro principal se cruzó e hizo que el jugador del Oviedo no pudiera llegar hasta el esférico. En ese momento, mientras la grada asturiana empezó a protestar, el Levante se rehízo y construyó una jugada que terminó con el golazo de Carlos Álvarez por la escuadra.

LaLiga Carlos Álvarez celebra su tanto en el Tartiere ante el Oviedo.

las quejas del oviedo

Durante la propia jugada toda la grada del Carlos Tartiere hizo notar su enfado con gritos y pitos a Munuera Montero, mientras que en redes sociales cientos de usuarios también explicaron su cabreo con la decisión del colegiado.

La explicación de pedro martín

Durante la retrasmisión de Tiempo Juego, Pedro Martín, experto arbitral, explicó a través de Paco González que "el árbitro solo tiene la obligación de detener el juego si es golpeado por el balón, pero los árbitros también pueden detener el juego si entienden que han estorbado. Podría haber parado el juego, pero esta temporada no está muy espabilado".

