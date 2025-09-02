Pedri, sobre Flick y los egos en el Barcelona: "No sé a quién se refería, pero él lo sabe y lo hablará con nosotros cuando volvamos"

Pedri González, centrocampista del Barcelona, respondió desde la concentración de la selección española en la Ciudad del Fútbol a la frase de su entrenador, Hansi Flick, cuando tras empatar en Vallecas el domingo pidió que no haya "egos" en su vestuario, y, sin darse por aludido, reconoció que no sabe a quién se refería.

"Lo importante es que todos estén al cien por ciento con el equipo, que no haya egos. Los egos matan el éxito", aseguró Flick tras un partido discreto del Barcelona ante el Rayo Vallecano en el que empató a un tanto en la tercera jornada de LaLiga.

Pedri, preguntado en un acto publicitario en la sede de la Federación española (RFEF), reconoció que no sabe a quién se dirigía su entrenador y espera que se hable en el vestuario una vez acabe el parón por partidos de las selecciones.

"Creo que ahora estamos en la selección y es complicado hablar del Barça, esa pregunta va más para Flick. No sé a quién se refería, pero él lo sabe verdaderamente y lo hablará con nosotros cuando toque, cuando volvamos de la selección. Ahora a centrarnos en la selección y a darlo todo", manifestó.

EFE Pedri, con la selección española

la gran estrella

"No me gusta mucho hablar de estrellas, la gran estrella de la selección es el equipo. Todos vamos juntos a una, es la fuerza del grupo y prefiero que todos juntos hagamos todo lo posible para mejorar al equipo. Me siento un jugador importante pero no una estrella", aseguró en rueda de prensa tras un acto publicitario en la Ciudad del Fútbol.

"Me siento diferente a cuando llegué a la selección. La experiencia es un grado y todo ha cambiado mucho desde la primera vez que vine a ahora. Siempre es importante estar para ayudar al equipo para lo que se pueda", añadió.

Pedri puso en valor la experiencia de compañeros como Dani Carvajal, Álvaro Morata o Rodri Hernández, capitanes y voces autorizadas en el vestuario. Y antes de hablar de las opciones de España en el Mundial 2025, enfocó la clasificación.

"Somos una selección muy joven pero con gente que tiene mucha experiencia. Los jóvenes escuchamos a los que tienen más experiencia. Sabemos que no hay nada hecho, primero hay que clasificaros porque todo el mundo habla el Mundial pero primero hay que clasificarse", aseguró.