Paula Badosa tumba a Coco Gauff y se mete en semifinales del Abierto de Australia

Paula Badosa ha escrito un nuevo capítulo en su carrera al superar con autoridad a Coco Gauff, la tercera jugadora del mundo, en los cuartos de final del Abierto de Australia 2025. La española, que se encontraba ante su mayor reto en un Grand Slam, se impuso a la joven estadounidense por 7-5 y 6-4 en un partido que duró una hora y 44 minutos, logrando así su clasificación histórica a las semifinales de Melbourne.

Este triunfo no solo marca un hito en la trayectoria de Badosa, sino que también la coloca en el radar de las favoritas para pelear por el título en el primer Grand Slam del año. Hasta ahora, la española nunca había alcanzado las semifinales de un torneo importante, siendo este su primer gran avance tras varios intentos frustrados en otros Majors, como Roland Garros y el US Open. Con este triunfo, Badosa se coloca entre las cuatro mejores de un torneo de Grand Slam, un logro que, sin duda, marca un antes y un después en su carrera.

El partido ante Gauff era uno de los más esperados de esta fase del torneo. La estadounidense llegaba a Melbourne con un inicio de temporada espectacular, habiendo ganado todos sus partidos, salvo el disputado en octavos de final contra la suiza Belinda Bencic. De hecho, Gauff se presentaba como una de las principales aspirantes al título, con un récord de victorias que incluía notables triunfos sobre figuras como Sabalenka y Swiatek en las Finales WTA. Sin embargo, la joven promesa de Estados Unidos no pudo con la sólida Badosa, que ha mostrado un nivel de juego impresionante.

El primer set fue un duelo de resistencia, en el que ambas jugadoras mantuvieron su saque hasta el 5-5, pero fue Badosa quien aprovechó su oportunidad al romper el servicio de Gauff en el undécimo juego. Con nervios de acero, la española consolidó su break y cerró el primer set en 51 minutos. En el segundo set, el primer juego ya dio pistas de lo que estaba por venir: duró casi quince minutos, con Gauff cometiendo errores no forzados y dos dobles faltas, lo que permitió a Badosa romper su saque. Con una ventaja de 5-2, la española gestionó con seguridad su ventaja, resistiendo un último intento de Gauff para acercarse a 5-4, y cerró el partido con un último servicio impecable.

"Estoy muy emocionada, hasta yo misma me sorprendo del nivel que he jugado", confesó Badosa en la pista tras su histórica victoria. "De otra manera no habría podido ganar a una jugadora tan grande como Gauff". Esta victoria no solo le da acceso a las semifinales, sino que también confirma el crecimiento de Badosa, tanto en su juego como en su madurez mental. La española ha superado las dificultades que le impuso una lesión de espalda, que puso en peligro su carrera hace algunos meses, y ahora se encuentra disfrutando de uno de los mejores momentos de su carrera.

Este éxito en Melbourne es, además, un ejemplo del trabajo constante y la resiliencia de la jugadora catalana, quien asegura que se siente más madura y preparada para los grandes retos. "Era ya una gran jugadora, pero ahora soy más madura", reconoce Badosa, quien se proyecta como una seria aspirante a más logros en el tenis mundial.

El siguiente desafío de la española será en las semifinales, donde se medirá a la ganadora del enfrentamiento entre la bielorrusa Aryna Sabalenka, actual número uno del mundo, y la rusa Anastasia Pavlyuchenkova. Lo que está claro es que Paula Badosa ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad, y su nombre ya suena con fuerza en la lucha por el título del Abierto de Australia.

Con esta victoria, Badosa se une a un selecto grupo de jugadoras españolas que han alcanzado las semifinales del primer Grand Slam de la temporada. Solo Arantxa Sánchez Vicario, Garbiñe Muguruza y Conchita Martínez habían logrado esta hazaña antes que ella, y ahora la jugadora de 25 años busca seguir sus pasos para alcanzar la final y, quién sabe, el título de Melbourne.