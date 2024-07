Pau Víctor, primer fichaje del Barcelona en la 'era Flick'

Pau Víctor ya es, a todos los efectos, jugador del Barcelona.

El joven central, formado en la cantera del club azulgrana, fichó por el Girona siendo juvenil y ahora, con 22 años, regresa al Barça, con el que ha firmado un contrato por cinco temporadas, hasta junio de 2029.

Pau jugó la temporada 2023-2024 en calidad de cedido en el Barça Athletic, filial del conjunto azulgrana, en Primera RFEF, donde marcó 20 goles en 39 partidos, convirtiéndose en el máximo anotador de la categoría.

?? El FC Barcelona y el Girona FC han llegado a un acuerdo para que el jugador Pau Víctor siga vinculado al Club azulgrana hasta el 30 de junio del 2029. — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 24, 2024





El Barça destaca, en la página web del club, la polivalencia del futbolista: "Su polivalencia también le sirvió para sumar apariciones. Bajo las órdenes de Rafa Márquez, ocupó la posición de delantero centro, pero en otros partidos también ejerció de extremo".

Emotiva carta de despedida del Girona

Pau Víctor no quiso pasar la oportunidad de despedirse de su anterior club, el Girona, al que dedicó una emotiva carta publicada en sus redes sociales.

"Hoy me toca despedirme de la que ha sido mi casa, mi familia y mi escuela durante tantos años. El Girona no es un club más, es el lugar en el que he crecido y me he formado después como futbolista y como persona", escribió.

"Me llevo en el corazón cada entrenamiento, cada partido y cada momento vivido con todos mis compañeros y la afición", apuntó antes de dar gracias a todas las partes del club "que me ha dado tanto".

"Una parte de mí será siempre blanquiroja. Siempre os llevaré en el corazón", finalizó.