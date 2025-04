Patri Guijarro y Aitana Bonmatí muestran su apoyo a Mapi León tras su sanción: "Estamos a su lado"

El Comité de Disciplina de la RFEF ha sancionado este domingo con dos partidos a Mapi León por su polémico gesto con la futbolista del Espanyol Daniela Caracas, en el último derbi catalán que jugó el equipo azulgrana el pasado mes de febrero.

La Federación entró de oficio para valorar la acción y ha decidido castigar a la jugadora del Barça aplicando el artículo 129 del código disciplinario, atendiendo a una conducta "contraria al orden deportiva".

Acción polémica entre Mapi León y Daniela Caracas

El Espanyol, en aquel momento, emitió un comunicado calificando la acción como "inaceptable" y "como un gesto que vulnera la intimidad".

Mapi León ya no ha jugado este domingo frente al Atlético de Madrid y tampoco lo hará contra el Sevilla el próximo miércoles. Aunque tanto el club catalán como la futbolista recurrieron la sanción al TAD, pero de momento no ha conseguido la cautelar.

Y sus compañeras de equipo, Patri Guijarro y Aitana Bonmatí, le han mostrado su apoyo a la conclusión del partido.

"Ya sabéis que queremos siempre tener a todo el mundo cerca en el césped. Y seguimos diciendo lo de estos meses. Mandamos mucho apoyo a Mapi y estamos con ella", comentó Guijarro a los medios de comunicación.

La doble ganadora del Balón de Oro, por su parte, dijo: "Me he enterado de la sanción antes del partido y es una cosa que no depende de nosotras. Siempre hemos dicho que estamos al lado de nuestra compañera. Pero ya son cosas del club, del Comité de Competición y no podemos hacer nada".

"Es una baja importante, pero la recuperaremos en breve", concluyó.