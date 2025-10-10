Desde una pastelería a una gasolinera: los extraños puntos de venta de entradas para el vital partido de Cabo Verde de cara al Mundial

El Mundial de 2026 que comienza dentro de unos meses, el próximo 11 de junio va tomando forma. Las fases de clasificación de los distintos continentes van tomando forma y alguna están cerca de terminar.

Una de esas clasificaciones es la del continente africano, tan solo queda 1 partido para que termine la primera fase donde 9 selecciones se clasifican de forma directa. Egipto, Marruecos, Túnez y Argelia ya están clasificadas. Cabo Verde solo necesita 1 punto para lograrlo por primera vez. Los tiburones azules están en el mismo grupo que Camerún y necesitan un empate en casa, el próximo lunes 13 de octubre, frente a Esuatini, la última clasificada del grupo D.

Un partido que puede ser histórico para Cabo Verde por la posibilidad de jugar un Mundial por primera vez en su historia y el estadio estará como corresponde, lo curiosos de este partido no es solo el carácter del acontecimiento, si no por dónde se venden las entradas para acudir al estadio.

Puntos de venta de las entradas

La Federación de Cabo Verde anuncio a través de su página web los cinco puntos de venta de entradas para el partido ante Esuatini. En primer lugar, como es lógico es el estadio donde se juega el partido, lo llamativo viene después. Las entradas se van a vender en dos gasolineras y en una pasteleria.