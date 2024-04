El partido horrible de una leyenda de los Warriors que deja ver el final de su dinastía

Tras su dolorosa y contundente eliminación este martes en el 'play-in' contra los Sacramento Kings (118-94), los Golden State Warriors de Stephen Curry, uno de los equipos más fascinantes que jamás haya pisado una cancha en la NBA, afrontan el posible final de su legendaria dinastía. Cuatro anillos (2015, 2017, 2018 y 2022) y seis Finales después (perdieron el título en 2016 y 2019), el conjunto de la Bahía de San Francisco encara ese delicado momento en el que nadie quiere bajar el telón, pero la función ya hace tiempo que parece haber terminado.

Con Kerr como cerebro en el banquillo y Curry al frente de un icónico trío junto a Klay Thompson y Draymond Green, los Warriors no solo se convirtieron en una apisonadora que acumulaba victorias sin descanso sino que además lo hicieron desplegando un estilo arrebatador, espectacular, tremendamente alegre y a la vez muy influyente en la liga.

Klay Thompson se tomó un tiempo para ir a los vestuarios después de la eliminación.



¿En qué estaría pensando? ¿Su último momento como Warrior?



(??@anthonyVslater)pic.twitter.com/cc2fg878eZ — NBA - Jordi de Mas (@demas6Basket) April 17, 2024

Curry se convirtió en el máximo triplista de la historia, pero por el camino la NBA cambió también su ADN siguiendo a los Warriors y ahora el tiro exterior, la movilidad constante y el ritmo elevado son el pan nuestro de cada día en prácticamente todas las franquicias. Pero el tiempo no perdona y Curry (36 años), Thompson (34) y Green (también 34) sufrieron una de esas derrotas crueles que aparecen en las últimas páginas de un libro de historia del baloncesto o en el tramo final y en blanco y negro de un documental.

Especialmente triste a la vez que brutal fue la noche de Thompson, irreconocible con 0 puntos tras un desolador 0 de 10 en tiros de campo incluyendo un 0 de 6 en triples. El escolta dejó una imagen descorazonadora cuando, al irse de la cancha, se detuvo un instante para lanzar una mirada alrededor como quien dice adiós a una casa antes de mudarse.

Atrás quedaron su rotura de cruzado y de tendón de Aquiles, Klay regresó en 2022 para dar un último anillo a los Warriors después de dos años en blanco. Ahora su nivel ha bajado tanto que parece destinado a dejar el equipo este verano cuando sea agente libre. Golden State no parece dispuesto a darle la millonada que cobra y se ha ganado con su rendimiento en la pista. El escolta cobró 43'2 millones de euros.

"Necesitamos a Klay de vuelta. Tiene buenos años por delante, desesperadamente le queremos de vuelta. Y hablo por todos"



Steve Kerr sobre la agencia libre de Klay Thompson. pic.twitter.com/vkfDoUJnsu — Alejandro Gaitán (@alejandroggo) April 17, 2024

"Nunca me podré ver sin ellos dos", aseguró este martes Curry en referencia a Thompson y Green. "Entiendo que esta liga cambia y que no vamos a jugar para siempre, pero hemos experimentado muchas cosas juntos y a final de cuentas sé que ellos quieren ganar y yo quiero ganar. Eso es todo lo que me preocupa", añadió.

Pase lo que pase en el futuro, lo que nadie les podrá quitar a los Warriors es su espacio en mayúsculas y con brillantes en la NBA, las noches en las que todo eran sonrisas en Oakland y San Francisco e incontables hitos como la mejor campaña en la historia de la NBA (balance de 73-9 en 2015-2016), los dos MVP de temporada regular para Curry o el récord de triples (14) en un solo partido para Thompson.