La particular forma de animar de Sergio Ramos a Rafa Nadal a lo 'americano': "Let's go! Oh my god!"

Una de las imágenes que, seguramente sin querer, se ha hecho viral este lunes con relación al partido que han disputado Rafa Nadal y Novak Djokovic, la ha protagonizado el futbolista Sergio Ramos.

Ramos ha subido a sus 'stories' en su cuenta de Instagram un vídeo a oscuras en el salón de su casa y con los pies en alto, disfrutando de uno de los mejores momentos de Nadal en el partido de segunda ronda de los Juegos Olímpicos frente al tenista serbio.

El vídeo no habría pasado desapercibido por muchos usuarios de redes sociales de no ser por la particular forma de animar del 'camero'.

Sergio Ramos, como si de un partido de la NBA se tratara, no dejaba de alentar a Rafa Nadal en inglés: "Oh, my god! Let's go, Rafael! Uhhhh!"

"Crazy, bro", "let's go, yes!", "woooow" son algunas de las expresiones que han generado reacciones en forma de mensajes que han compartido el vídeo como: "show", "estoy a lágrimas con Ramos gritando las cuatro palabras que sabe en inglés" o "¿qué hace animando a Rafa en inglés como si el que estuviese en pista fuese Murray?".

Precisamente, horas antes del partido, Ramos compartió una publicación que también rotuló en inglés: "You get what you work for! " ("¡Consigues lo que te trabajas!")