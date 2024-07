Un gran Djokovic tumba a un Nadal que volvió a levantar París

Segundo set

4-6 | 15-0 para el serbio que esperó hasta colocar una gran derecha. Está a tres puntos de ganar el partido, pero se equivoca y deja la pelota en la red. Ace de Djokovic. 30-15. Se le vuelve a ir la bola al serbio. 30-30. Lo que le está costando este segundo set. Bola de partido para Nole porque se le va largo el resto a Nadal. Se acabo el partido. Lo cierra el número 1 con un ace. Impresionante partido y nueva demostración de Nadal de que es capaz de todo. Eliminado el mallorquín en individuales.

4-5 | Saca para ponerse por delante en este set Rafa. El primer punto es para el serbio tras un error de Nadal. Y el segundo también para Nole después de otro error del español. Llega el ace del español. 15-30. Vuelve a fallar un enfadado Nadal. Dos bolas de break para el Djokovic en el peor momento. Se le va el resto al serbio. La primera salvada. Y también la segunda con otra volea en la red que descoloca al rival. Iguales. Caña del español que tiene mala suerte y que tiene que volver a salvar otra bola de break. Y lo consigue. Djokovic la ha pegado mordida. De nuevo deuce. Toca salvar la cuarta porque Nole ha ganado un puntazo en la red. Se lleva la mano al oído el serbio que consigue el break con una dejada y pide que también le animen a él. Mal gesto.

El número 1 del mundo busca el oro olímpico, el único título que le falta. EFE.





4-4 | Vaya derecha de Nadal a la línea para poner el 0-15. Ha vuelto el español que comete un error, pero que pilla mal colocado a Djokovic con una dejada y pone el 15-30. ¿Quién no cree que pueda levantar esto? Se le vuelve a ir otra vez el revés al serbio. Dos puntos de break para Rafa. Impresionante. Levanta el primero Nole arriesgando con la derecha. Vaya volea de Rafa Nadal que iguala el set. Se cae la Chatrier. Es una Leyenda.

3-4 | Ojo que se está creciendo Nadal. Ha movido de escándalo a Djokovic hasta forzarle dos errores consecutivos y poner el 30-0, aunque ahora el serbio ha tenido algo de suerte y ha acortado distancias. La tira fuera el serbio. 40-15. ¡Cómo está la Chatrier que empieza a creer! Se le va de nuevo la bola a Nole. Hay partido.

2-4 | Vuelve a mover muy bien Djokovic a Nadal hasta encontrar el espacio para soltar la derecha, aunque ahora se le va el revés al serbio tras un gran intercambio entre ambos. Se le queda ahora la dejada en la red al serbio. 15-30. Y llega la primera bola de break para el español que ha conseguido forzar otro error de Nole. La consigue Nadal después de un error grave de Djokovic que ha cometido una doble falta.

1-4 | Falla el serbio el resto que busca el rosco ante un Nadal que acaba de sacar un golpe mágico ajustado a la esquina derecha y coloca el 30-0. Ahora el que marra es el español que deja la bola en la red. Se equivoca Djokovic en la volea, la deja corta y le pasa Rafa en la red. No habrá rosco. Se le fue la bola al balcánico.

Nadal busca la reacción en el segundo set tras perder de forma contundente el primero. EFE.





0-4 | Tremenda dejada de nuevo de un Djokovic que se está gustando y está vengando todas las afrentas que el español le ha hecho en esa misma pista. Otra derecha ganadora del serbio que ahora se equivoca y deja la pelota en la red. 30-15. Cierra fácil el juego el serbio con una volea y otro nuevo error de un Rafa Nadal que parece que se está dejando ir.

0-3 | Se le vuelve a ir la bola a Nadal en otro intercambio. No encuentra su tenis el español en nada de lo que intenta y que comete un nuevo error, aunque el que falla ahora es Nole en dos ocasiones consecutivas. 30-30. Doble falta de Nadal en un mal momento y opción de break para el balcánico que no la consigue convertir después de que el español le haya movido muy bien. Firma el break el serbio que fuerza dos fallos del mallorquín.

Rafa Nadal se dispone a sacar durante el partido ante Djokovic. EFE.





0-2 | Ace para el balcánico con su primer saque del set. Aplaude Nadal a Djokovic que está jugando un tenis de otro planeta y que está dejando golpes impresionantes. Cierra el juego el balcánico con otro ace. Estratosférico.

0-1 | Buen primer servicio de Nadal para forzar el error de Djokovic. Esperemos que cambien las cosas en este segundo set. 15-15 se le va la derecha al español, aunque el juez de línea se la había marcado buena. Y otro fallo de Rafa que no está teniendo la precisión de otras ocasiones. Tampoco lo ha tenido ahora el serbio. 30-30. Y llega el deuce porque ambos han vuelto a fallar. Punto de break para el serbio tras un larguísimo intercambio que cierra el juego con otro error de Nadal. Vuelve a mandar Djokovic en este segundo set.

Primer set

1-6 | Vaya puntazo de Nadal, le tiró la dejada Djokovic, pero encontró sus piernas y le cazó con una volea por fuera de la red. Impresionante. Y más si hubiera entrado la derecha que se acaba de jugar el español, que vuelve a fallar otro golpe, pero que está mejorando mucho su nivel. Otro mal resto de Rafa. Dos bolas de set para Nole. Lo cierra en la primera después de un nuevo error de Nadal con la derecha.

Nadal no ha podido con Djokovic en el primer set del partido. EFE.





1-5 | Doble falta de un Nadal que no está sirviendo nada bien y que está teniendo que jugar casi siempre con el segundo saque. Se le va larga la derecha al serbio 15-15. Nuevo intercambio de errores de ambos 30-30. Y ahora Nadal se saca el mejor punto del primer set y consigue encontrar su derecha para dominar. Falla Djokovic el resto. No habrá rosco. Primer juego del partido para el español.

0-5 | Vuelve a pillar Nole a Nadal con otra dejada y ahora le coloca un revés cruzado a la línea. No está dando ni una opción el serbio a Nadal al que ahora coloca otra buena derecha. Se lleva el juego en blanco el serbio después de otra mala derecha del español.

0-4 | Intercambio de errores primero de Djokovic mandando la bola fuera y después de Nadal que deja la pelota en la red. Otro fallo de Nole, esta vez con el revés, que consigue otra bola de break tras sendos errores del mallorquín que no está encontrando su mejor juego. ¡Cómo la ha salvado Nadal! Le tiró una dejada el serbio, pero corrió a la red y con una contradejada cruzada pone el deuce. Se lleva un puntazo el serbio ahora después de un precioso intercambio de voleas. Nueva opción de break que salva Nadal con un revés a la línea. No se rinde el Nole que está acelerando mucho con su revés y sigue llevando la iniciativa pese a jugar al resto. No consiguió salvar la tercera el español que cometió un error y va dos breaks abajo en este primer set.

Nadal, durante un instante del primer set. EFE.





0-3 | Buen saque de Nole que fuerza el error de Rafa al resto y luego le tira una dejada maravillosa al español. Otro fallo de Nadal y 40-0 para un Djokovic pone el 0-3 con otra dejada espectacular. Muy fuerte el serbio.

0-2 | Se le va larga una derecha a Nadal y luego un revés en sendos intercambios: 0-30. Recorta el español con otra derecha a la línea del pasillo de dobles que pilla mal colocado a Djokovic. Y llega el 30-30 en un rally maravilloso en el que Rafa ha conseguido encontrar su derecha después de salvar varios reveses cruzados de Nole que consigue la primera bola de break. No tuvo nada de suerte el español su golpe tocó en la red y se fue fuera. Llega el break del serbio.

0-1 | El primer punto del partido es para el serbio ya que se quedó en la red el resto de Nadal. Comienza sirviendo Nole que pone el 30-0 con un buen ace. Otro punto para Djokovic porque Nadal manda fuera de nuevo el resto. Se estrena el español en el partido con un buen smash tras haber fallado otro anterior. Pone el 40-30 Rafa forzando el primer error del balcánico. Se vuelve loca la grada. Y 40-40 porque ha llegado otro error de Djokovic. Cierra el primer juego el serbio con una subida a la red y un fallo de Nadal.

La Philippe Chatrier recibe enfervorizada a Rafa Nadal. EFE.





Los dos sobre la pista. La Philippe Chatrier enfervorizada con dos de las grandes estrellas del torneo. No cabe un alfiler para ver el que puede ser el último partido entre dos jugadores que ya pelotean.

Previa del partido

El clásico por excelencia en los tiempos recientes de la historia del tenis, el más apasionante, el más excitante, con dos de los gigantes del conocido como 'big three', Rafael Nadal y Novak Djokovic, afronta un nuevo baile, ¿el penúltimo? ¿el último? en los Juegos Olímpicos de París 2024 con la pista Philippe Chatrier de Roland Garros como escenario.

Estadísticas de los emparejamientos entre Nadal y Djokovic en la historia. ATP.





No hay un lugar más entregado al balear que el recinto parisino entregado cada vez que salta a la pista a una y otra puesta en escena. Se resiste el seguidor francés al adiós que le llega poco a poco al ganador catorce veces allí y por eso le acoge con un fervor sin precedentes.

Es un clásico el choque entre Nadal y Djokovic. Será el duelo sesenta entre ambos.El primero en más de dos años, desde que se enfrentaron en la semifinal de Roland Garros del 2022, el último que conquistó el rey de la arcilla en Francia, el ganador de catorce títulos en París. El serbio, segundo jugador del mundo, ha ganado treinta partidos. Veintinueve han ido para Nadal. Si el español se impone este lunes, en el último turno de la sesión matinal, los cara a cara estarán igualados.

En 2008 se vieron las caras en la final de los Juegos Olímpicos de Pekín con victoria para Nadal. ATP.





Sin embargo, ahora parece un duelo desigual. Djokovic, aunque no ha logrado título alguno en el 2024, ha recuperado el pulso competitivo y está en París para lograr el único objetivo que le queda, el oro olímpico. Está con ambición en París el tenista de Belgrado, de 37 años, que espera con ganas a Nadal. Para el balear es otra cosa. Lleva otro ritmo. Apenas ha jugado partidos y transita por el presente año, presumiblemente el de su adiós, con necesidad de acumular partidos, minutos de cancha, momentos de juego. Sin embargo, es Rafa Nadal, nunca se da por vencido y menos en una batalla de dimensiones como la de este lunes.