'Palo' del jefe de los árbitros de la FIFA a quienes cargan contra el arbitraje en España: "Son los que más fallan y los que más cobran"

Massimo Busacca, jefe del departamento de arbitraje FIFA, ha compartido este jueves con los árbitros españoles en el seminario que los árbitros de Primera División han tenido en Madrid.

Ha aprovechado su ponencia en nuestro país para lanzar un mensaje de apoyo a los árbitros españoles, que no están pasando por su momento más tranquilo precisamente.

Busacca defendió, de los árbitros españoles, su "fuerte personalidad" y su nivel: "Los árbitros españoles se sabe que tienen una personalidad muy fuerte. España tiene esta característica de personalidad, el español tiene personalidad y tiene talento".

Aprovechó también para lanzar una durísima crítica a quienes se están 'cebando' contra el estamento arbitral, y lo hizo de forma directa: "Los que critican se olvidan que son los primeros que cometen errores: los jugadores se equivocan, el entrenador se equivoca... Mucho, y ganan mucho dinero", señaló.

"A veces te dices ¿cómo es posible que no marque un penalti, que no entienda la táctica? ¡Cometen muchos errores, ellos también! Pero hoy vemos que solo el árbitro es el que no lo sabe hacer y eso no es lo correcto", indicó.

"Pensamos que el árbitro tiene que ser como un Dios, siempre un ser perfecto y eso es imposible, somos humanos", aclaró antes de pedir más respeto: "Necesitamos también respeto. No es bueno cuando de fuera critican tanto, no respetan al árbitro y no respetan a la persona tampoco".

Busacca terminó recordando la importancia del respeto para que sigan naciendo vocaciones: "Esto es algo que no me gusta. Yo fui árbitro y creo que el respeto hacia la persona es muy importante. La educación es muy importante para que un nuevo árbitro empiece. Si ya lo matamos en categorías inferiores, o no se acepta o es un problema social", denunció.