El palo de Dani Senabre a Gundogan tras el gol del Alavés: "No había venido a perder el Clásico..."

El Barcelona y el Alavés han abierto la jornada de este domingo a las 16:15h en Montjuic después de que se aplazara el Mallorca-Cádiz por la disputa del Kosovo-Israel y la convocatoria del delantero kosovar balear Vedat Muriqi.

Choque entre culés y vitorianos que comenzó con sorpresa ya que el Alavés abrió el marcador a los 18 segundos a través del delantero Samu Omorodion. Gol blanquiazul que vino precedido de una pérdida de Ilkay Gundogan en el centro del campo y el propio centrocampista alemán fue diana de las críticas del comentarista de Tiempo de Juego Dani Senabre: "Dijo que no había venido a perder el Clásico...". Puedes escuchar el argumento de Senabre en el audio que aparece a continuación.

Gundogan criticó a sus compañeros tras perder el Clásico: "Me gustaría ver más enfado y decepción" El alemán se mostró muy crítico en los micrófonos de LaLiga en inglés y aseguró que "no vine aquí para perder este tipo de partidos o permitir que se abran estas brechas". 29 oct 2023 - 11:23

El pasado 28 de octubre se disputó el Clásico en Montjuic que acabó con victoria del Real Madrid por 1-2. Encuentro que comenzó dominando el Barça gracias a un gol de Gundogan, pero un doblete del inglés Jude Bellingham dio la vuelta al marcador.

Al término del choque, el auto del gol del Barcelona en el partido, el internacional alemán Gundogan, se mostró muy crítico con sus compañeros y por el papel de su equipo.

"Después de un partido tan importante y un resultado innecesario me gustaría ver más enfado y decepción", señaló el centrocampista culé.

"Quiero ser honesto, pero sin pasarme porque no quiero decir algo que no debería. Vengo del vestuario y obviamente la gente está decepcionada, pero después de un partido tan importante y un resultado innecesario me gustaría ver más enfado y decepción. Y esto es parte del problema. Tienen que aflorar más emociones cuando pierdes y cuando sabes que puedes jugar mejor y hacerlo mejor en ciertas situaciones y no reaccionas. Esto luego se traslada al campo", manifestó el exjugador del Manchester City.

¿Cómo sentó la 'rajada' de Gundogan en el vestuario blaugrana?

Un día después de la disputa del Clásico, nuestra compañera Helena Condis informaba en el tramo final de Tiempo de Juego de fuentes del vestuario, que esta rajada había generado sorpresa porque no están acostumbrados a que alguien sea así de sincero en la crítica de forma pública.

A pesar de ello le daban normalidad y le daban una lectura positiva destacando el carácter ganador del jugador que viene del Manchester City de ganarlo todo la pasada temporada.

Se intuye que quizás Gundogan, al entrar al vestuario, vio a algún compañero pendiente del móvil y eso le pudo calentar más tras haber sufrido la derrota, tal y como apuntó la propia Helena Condis en Tiempo de Juego ese día tras la disputa del Clásico.

El Alavés se adelantó a los 18 segundos

El equipo de Luis García, que llegaba a este encuentro con 12 puntos, con cierta ventaja con respecto al descenso, comenzó el choque de una manera inmejorable su encuentro en Montjuic.

Puso el balón en juego el Barcelona, pero una pérdida de Gundogan en el centro del campo, desencadenó en una contra babazorra que terminó con gol de Omorodion a los 18 segundos.

Ese fallo de Gundogan provocó la crítica de Dani Senabre durante la retrasmisión en Tiempo de Juego al recordar sus declaraciones tras el Clásico: "Dijo que no había venido a perder el Clásico, pero sí a regalar balones al Alavés" y al ser interpelado por Paco González, Senabre fue más allá: "Es más lento que mi abuelo".

Barcelona-Alavés, en Tiempo de Juego

