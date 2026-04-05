Las Palmas remonta y aprieta más la lucha por el ascenso directo

Los jugadores de Las Palmas celebran un gol contra el Huesca.

La UD Las Palmas no falló ante el Huesca (2-1) y mantiene su candidatura al ascenso a Primera División tras un triunfo mínimo, con remontada incluida en la segunda parte, ante un rival que no logró reducir la diferencia con la zona de salvación de Segunda División.

Un gol de Jesé Rodríguez y otro de Estanis Pedrola permitieron al equipo amarillo voltear la ventaja de su rival al descanso y sellar un pleno de seis puntos en casa en solo cuatro días para mantener vivas todas sus aspiraciones de regresar un año después a la máxima categoría del fútbol español.

Con muchos futbolistas no habituales en ambos conjuntos, los porteros fueron protagonistas en la primera parte, salvando a sus equipos con buenas intervenciones. Dani Jiménez lo hizo especialmente en una falta de Jonathan Viera, a la que respondió volando hacia su palo derecho, mientras que Horkas lo hizo en un disparo raso de Enol.

Una pérdida de balón de Iñaki provocó una recuperación del Huesca, con pase de Portillo a campo abierto hacia Daniel Luna, y el colombiano arrancó desde terreno propio para superar la precipitada salida de Horkas y marcar a puerta vacía con la pierna izquierda desde fuera del área.

El Huesca sufrió para mantener su ventaja antes del descanso, pero mucho más lo hizo durante el segundo tiempo, cuando se vio superado por Las Palmas, ya con Amatucci y Enrique Clemente, habituales titulares, sobre el césped.

Un despiste defensivo le costó el empate al conjunto oscense, con pase de Viti Rozada hacia Jesé, quien, totalmente solo dentro del área, enganchó un duro disparo y la pelota entró tras dar en la base de un poste.

El veterano delantero amarillo fue decisivo también en el segundo tanto, al meter un pase al hueco con un toque sutil hacia Estanis Pedrola, quien inició una galopada en la que fue tumbando defensas rivales hasta marcar con un tiro raso dentro del área.

Ese segundo gol local llegó justo después de que José Luis Oltra intentase dar aire al Huesca con sus primeros cambios. Tampoco le funcionaron los que realizó en el tramo final, asumiendo ya muchos riegos, que no evitaron la derrota azulgrana, pese a una postrera ocasión de Sergi Enrich en el tiempo de prolongación con un remate a la media vuelta que no encontró portería.

FICHA DEL PARTIDO:

2.- Las Palmas: Horkas; Viti Rozada, Herzog, Mika Mármol, Cristian Gutiérrez (Enrique Clemente, min. 46); Iñaki (Amatucci, min. 46); Miyashiro, Kirian, Pedrola (Marvin Park, min. 78); Jonathan Viera (Manu Fuster, min. 85) y Jesé (Ale García, min. 72).

1.- Huesca: Dani Jiménez; Carrillo, Íñigo Piña (Jordi Escobar, min. 85), Jorge Pulido, Julio Alonso; Javi Mier (Efe Aghama, min. 75), Jesús Álvarez (Agbekpornu, min. 66); Luna (Laquintana, min. 66), Portillo, Jordi Martín; y Enol (Sergi Enrich, min. 75).

Goles: 0-1, min.39: Luna. 1-1, min.53: Jesé. 2-1, min.67: Pedrola.

Árbitro: Álvaro Moreno Aragón (Comité de Madrid). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores visitantes Portillo (min. 27) y Jorge Pulido (59).

Incidencias: partido de la trigésima cuarta jornada de Segunda División disputado en el Estadio de Gran Canaria ante 16.855 espectadores (52,02 por ciento del aforo).