Miguel Ángel Gil, contra el arbitraje del Atlético - Barcelona: "Cuando vemos las imágenes y escuchamos los audios que comparte la Federación, solo queda sentir vergüenza"

El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil, ha analizado la situación generada tras el último encuentro contra el FC Barcelona, mostrando su indignación con la actuación del VAR. Las críticas se centran en la rectificación de la expulsión de Gerard Martín. Tras la publicación de las imágenes y los audios por parte de la Federación, Gil ha sido tajante: "Cuando vemos las imágenes y escuchamos los audios que comparte la Federación, solo queda sentir vergüenza".

“No es posible que nos dejen escuchar sus comentarios, completamente contrarios a lo que debería ser el correcto funcionamiento del VAR, y no pase nada”, ha añadido. Para el dirigente, el problema radica en que "un árbitro desde el VAR predisponga al principal cuando está juzgando una acción", ya que considera que los errores del juego forman parte del mismo, a diferencia de las intervenciones externas que condicionan la decisión final.

La función del videoarbitraje

En sus declaraciones, Miguel Ángel Gil ha defendido que el protagonismo debe recaer siempre en el colegiado que está en el campo. “El árbitro de campo debe tener la responsabilidad y tomar las decisiones interpretando la intención de cada uno”, ha señalado. Por ello, insiste en que la tecnología debe tener un papel muy limitado y específico.

Momento de la polémica entre Almada y Gerard Martín, durante el Atlético-Barça

El VAR solo debe intervenir para corregir errores no interpretables, no para decidir en lugar del árbitro principal" Miguel Ángel Gil

Según su visión, "el VAR solo debe intervenir para corregir errores no interpretables, no para decidir en lugar del árbitro principal". Esta afirmación subraya su desacuerdo con el uso interpretativo que, a su juicio, se le está dando a la herramienta, desvirtuando su propósito original y mermando la autoridad del árbitro principal en el terreno de juego.

Un criterio que cambia constantemente

Otro de los puntos clave de la queja del consejero delegado es la falta de coherencia en las decisiones arbitrales. “No es normal que en jugadas iguales se tomen decisiones diferentes, se cambie el criterio y no sepamos a qué atenernos”, ha lamentado Gil, quien además ha afirmado que esta situación la han sufrido en las dos últimas jornadas de competición.

Cuando vemos las imágenes y escuchamos los audios que comparte la Federación, solo queda sentir vergüenza" Miguel Ángel Gil

Finalmente, ha calificado como especialmente grave la contradicción con las propias directrices del Comité Técnico de Árbitros (CTA). “Y lo peor de todo es que el propio CTA explique una jugada hace unas jornadas, asegure que debería haberse resuelto mostrando tarjeta roja y ayer en una jugada idéntica el árbitro tome la decisión correcta y el VAR le lleve al error extralimitándose en sus funciones”, ha concluido.