Las Palmas golea al ritmo de Jesé y mira hacia arriba

Los futbolistas de Las Palmas celebran un gol contra la Cultural.

La UD Las Palmas goleó a la Cultural y Deportiva Leonesa (4-0) en un partido que resolvió en la primera parte, cuando marcó todos sus tantos, incluido el doblete de Jesé Rodríguez para recuperar sensaciones positivas en el cierre del año 2025 ante un rival que se vio impotente para frenar la avalancha de juego local en el primer periodo.

Y es que la resistencia del equipo leonés en el Estadio de Gran Canaria duró noventa segundos, los que tardó Enrique Clemente en batir a Edgar Badia con un remate raso y cruzado, a pase de Mika Mármol, quien había rescatado el balón en la línea de fondo; todo se originó con un córner en corto y servicio de Pejiño al segundo palo.

La Cultural no supo responder ante la efectividad amarilla. Al festín se sumó Jesé Rodríguez, 1.331 después de su último gol con la Unión Deportiva, al enganchar un disparo raso desde la frontal del área; el balón dio en la base del palo y acabó en la red.

Sin recuperarse del segundo mazazo, el equipo del 'Cuco' Ziganda encajó el tercer gol, tras una conducción de Manu Fuster que el valenciano finalizó con otro disparo ajustado al poste. Demasiado castigo para los visitantes sin haberse cumplido el primer tercio del choque.

La lluvia caía sobre Gran Canaria, pero también la de goles. Manu Fuster repitió otra conducción similar, sin oposición en su camino, y sirvió al hueco a Jesé, quien se plantó ante Edgar Badía, lo regateó y mandó la pelota a la red.

Fueron cuatro disparos locales a portería y cuatro goles. El quinto intento, de Loiodice, pasó cerca del larguero. Las Palmas jugaba a placer ante un rival desolado, que perseguía sombras. Con el partido sentenciado de forma tan prematura, Ziganda hizo tres cambios al inicio del segundo tiempo y Luis García dio descanso a Amatucci para premiar al canterano Iñaki González.

La Cultural tiró de orgullo para intentar frenar la sangría y ganar al menos el parcial de la segunda parte. Trató de llevar la iniciativa y tuvo varias llegadas peligrosas, pero con escasa puntería. Horkas tuvo que intervenir por primera vez en el minuto 72 para rechazar un duro zurdazo de Thiago Ojeda, y poco después desvió otro intento de Paco Cortés.

Por su parte, el equipo amarillo pareció más preocupado de mantener imbatida su portería o de dar descanso a varios de sus futbolistas, que de abrir una brecha mayor, con un disparo de Iván Gil al lateral de la red como única oportunidad clara.

FICHA DEL PARTIDO:

4 - UD Las Palmas: Horkas: Viti (Adam Arvelo, min. 89), Sergio Barcia (Herzog, min. 74), Mika Mármol, Enrique Clemente; Amatucci (Iñaki González, min. 46), Loiodice; Manu Fuster, Jonathan Viera (Álex Suárez, min. 74), Pejiño (Iván Gil, min. 59); y Jesé (Lukovic, min 59).

0 - Cultural y Deportiva Leonesa: Edgar Badía; Víctor García, Barzic, Tomás (Fornos, min. 87), Hinojo; Selu Diallo (Sergi Maestre, min. 46), Thiago Ojeda; Ribeiro (Pastoriza, min. 80), Luis Chacón (Paco Cortés, min. 69), Tresaco (Bicho Fernández, min. 46); y Manu Justo (Diego Collado, min. 46).

Goles: 1-0, min. 2: Enrique Clemente. 2-0, min. 19: Jesé. 3-0, min. 28: Manu Fuster. 4-0, min. 39: Jesé.

Árbitro: Manuel Jesús Orellana Cid (Comité de Andalucía). Mostró tarjeta amarilla al jugador local Amatucci, y a los visitantes Ribeiro y Bicho Fernández. También amonestó al entrenador local, Luis García.

Incidencias: partido de la decimonovena jornada de Segunda División 2025-2026 disputado este sábado en el Estadio de Gran Canaria con la presencia de 14.000 espectadores, según informó el club local. Realizaron el saque de honor los deportistas isleños Daniela Rodríguez, Antomi Ramos y Álvaro García, campeones del mundo de tenis playa. Ambos equipos dispusieron de un sexto cambio al tener que retirarse el jugador visitante Tomás tras recibir un golpe en la cabeza.