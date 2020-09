El padre de Ansu Fati escucha el gol de su hijo narrado por Lama: "Manolo es más bueno que Ansu"

Este domingo Ansu Fati ha sido noticia al convertirse en el jugador más joven de la Selección en marcar gol con España y en el #Tertuliondelosdomingos Juanma Castaño pudo hablar con el padre del joven internacional español internacional Bori Fati.

Bori reconoce que gritó solo y que se tiró a la piscina para celebrar el gran partido de su hijo: "Es una alegría tremenda" y señala que fue en Tiempo de Juego donde escuchó que su hijo había hecho historia con la Selección.

��️ Bori Fati, padre de @ANSUFATI:



��"¿Cómo lo he celebrado? Me he tirado a la piscina, ¡como toda España!"



➡️ "Él sabe que tiene que ser humilde y respetar a la gente. Le doy las gracias a Dios por eso a su madre, que se lo ha enseñado"



������https://t.co/17lVBGGwncpic.twitter.com/WrVzBDF4HZ