Paco González, sobre el once del Real Madrid contra el Atlético: "Se pegue o no un guarrazo con esta decisión, Arbeloa toma ya decisiones de entrenador importante"

En los momentos previos al derbi madrileño en el estadio Santiago Bernabéu, el presidente Florentino Pérez ha estado recibiendo a los jugadores del Real Madrid antes de su entrada al vestuario, en una jornada con importantes novedades en el once titular.

Álvaro Arbeloa ha anunciado su alineación, en la que destaca la suplencia de Kylian Mbappé. El técnico mantiene a Lunin en la portería, en sustitución del lesionado Courtois, y alinea al capitán Carvajal como lateral derecho, con Fran García en el carril izquierdo y Rüdiger en el centro de la zaga. Jude Bellingham también comenzará desde el banquillo, acompañado de Alexander Arnold.

El centro del campo no sufre modificaciones, con Tchouaméni, Kroos y Valverde como pilares, acompañados por Arda Güler. En la delantera, la confianza recae sobre Brahim Díaz, que formará pareja con Vinicius, a la espera de una posible salida de Mbappé en la segunda parte, como pasó el pasado martes contra el Manchester City.

Decisión de entrenador

La suplencia de Mbappé ha sido comentada Paco González, que ha ofrecido su perspectiva, elogiando la valentía del técnico. Para González, esta es una decisión que define a un entrenador, más allá de cuál sea el resultado final del partido.

Arbeloa toma ya decisiones de entrenador" Paco González

EFE Mbappé celebra el gol con Arbeloa

El comunicador ha expresado que "me parece que Arbeloa toma ya decisiones de entrenador" y ha añadido que lo más sencillo habría sido ceder a la presión y alinear a la estrella francesa. "Lo normal es que te entregues a los galones y digas, 'Kylian, ¿estás ya? Sí, bonito mío, venga, juega ya de titular'", ha explicado.

En cambio, el técnico ha optado por una gestión más prudente, al decidir que es mejor "dejarle para la segunda parte o para lo que sea, sin precipitarse". Esta elección, según González, demuestra que Arbeloa prioriza el criterio deportivo por encima del estatus de los futbolistas.