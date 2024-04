Paco González responde a los insultos racistas a Nico Williams: "Calladitos"

El partido entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao de este sábado sábado se tuvo que parar en el minuto 36 de encuentro por insultos racistas hacia Nico Williams. En ese momento, inició el protocolo correspondiente ya que no se podía reanudar el choque hasta que se comunicara por megafonía que "dichas actitudes debían cesar y que, en caso de repetirse, deberiamos para nuevamente, pero esta vez entrenado todos a vestuarios", expuso el acta del colegiado.

Partido por la cuarta plaza

Al margen del triste incidente sucedido con respecto a Nico Williams, el partido entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao era vital para decidir el futuro de la cuarta plaza de LaLiga, la última para entrar en la siguiente edición de la Champions League. Ambos sacan una diferencia considerable al quinto clasificado, la Real Sociedad, que tiene 51 puntos, después de su derrota ante el Real Madrid el pasado viernes.

Celebración del gol de Correa.CORDON PRESS





El conjunto colchonero fue superior en lo deportivo durante todo el encuentro. Sin emabrgo, la primera parte terminó en empate 1-1, con los tantos de Rodrigo De Paul y de Nico Williams. Ya en el segundo tiempo, los del 'Cholo' Simeone se impusieron a los de Ernesto Valverde, con los goles decisivos de Correa y Samu Lino. El Atlético de Madrid ya le saca seis puntos de diferencia al Athletic Club de Bilbao.

Insultos racistas a Nico Williams

El Metropolitano vivió otro suceso de racismo en el partido de este sábado. El Atlético de Madrid - Athletic Club de Bilbao tuvo que pararse por unos insultos de este tipo hacia Nico Williams cuando se disponía a lanzar un córner. "No es normal que todavía insulten por tu tono de piel. He ido a sacar el córner y he escuchado sonidos de mono. La verdad que han sido pocos. Gente tonta hay en todas partes. No pasa nada. Hay que seguir trabajando", comentó Nico Williams en la entrevista post partido.

Celebración del gol de Nico Williams.CORDON PRESS





"En el minuto 36 de partido aproximadamente, cuando el juego se debía reanudar con saque de esquina a favor del Athletic Club, se escuchó desde la grada fondo sur un sonido imitando a un mono 'UH, UH', siendo escuchado por el árbitro asistente número uno, al mismo tiempo que el dorsal número 11 del Athletic Club, Nico Williams", expuso el acto de Martínez Munuera, árbitro principal del partido.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Paco González respone a los insultos racistas

La Policía ya ha identificado al responsable de los insultos racistas hacia Nico Williams y LaLiga ha publicado lo denunciará este lunes ante el Fiscal Delegado de delitos de Odio de Madrid. Paco González reaccionó en Tiempo de Juego a los comentarios hacia el jugador del Athletic Club de Bilbao.

Inaki Williams y Nico Williams hablando en el partido.CORDON PRESS





"Si es socio (del equipo) se le eche, sino nada, en fin... Esto sirve para dejarnos ya de la cosa de "no es que Vinicius provoca". nico es un santo, no provoca ni se pelea con nadie, solo iba a sacar un córner. Son gritos racistas porque sabemos que insultos con odio duelen más y somos así de cafres", añadió el director del programa.

"No solo el gritó lo de mono, sino que luego pitaron a Nico Williams cada vez que cogía el balón y ahí pitaban cientos, por no decir miles, solo porque había protestado", apuntó Paco González en Tiempo de Juego.