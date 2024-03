Paco González recuerda cuando Pepe Domingo le enseñó a jugar al golf: "Un abrazo a Thomas Detry"

Paco González ha comenzado el programa de Tiempo de Juego de este sábado, como es habitual, contándole a Pepe Domingo Castaño cómo ha ido la semana para los integrantes del equipo y alguno de los aspectos más destacados de la actualidad. Además, ha recordado cuando 'La leyenda' le intentó enseñar al golf con catastróficas consecuencias.

Thomas Detry, golfista profesional belga, ha dejado una de las imágenes más curiosas del año después de que se le atragantara un hoyo y se vistiera de amateur necesitando hasta cinco golpes para acertar un putt de apenas dos metros. Todo ocurrió en la segunda ronda del Cognizant Classic que esta disputando estos días en Palm Beach (Florida).

Six putts on the sixth hole: After lagging his first putt to 6 feet, Thomas Detry took five more swipes. pic.twitter.com/WDcsIdcJy3