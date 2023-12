El emotivo adiós de Paco González a Antonio Bravo tras 40 años de radio

Este sábado la Redacción de Deportes COPE estrenó el Villancico de 2023. La Navidad se acerca y como es tradición desde 2010 decicamos a los oyentes esta canción. Pero este año ha sido más especial que nunca, porque hemos querido recordar a La Leyenda de la radio; Pepe Domingo Castaño.

No queríamos faltar a nuestra cita e hicimos este Villancico para homenajearle. Pero la grabación de la canción no se podría haber hecho sin Jorge Hevia, Germán Mansilla y sobre todo sin Antonio Bravo. Hevia y Mansilla fueron los encargados de poner la letra al Villancico y Bravo puso la música. Nuestro técnico, al que tanto cariño tenemos, ha dedicido jubilarse tras 40 años de radio.

Y Paco González ha abierto el progra de Tiempo de Juego de este domingo charlado con Antonio Bravo. Aunque antes contó a Pepe Domingo cómo ha ido 'su' Villancico. "Estarías orgulloso. Ha sido un éxito, aunque dudo si también ha sido una maldad. Andrea Peláez estuvo llorando cerca de 20 minutos, Hevia se contuvo...", dijo.

Y después le 'confesó' a Pepe que Antonio Bravo se jubila. "Lo deja. Ha decidido jubilarse. Se va tú alma gemela en las músicas de la publicidad, el corazón y alma de los villancicos, una persona que no sabe enfadarse, un talento de la música y del sonido y un compañero, probablemente, el más amable y educado que hemos tenido estos años", empezó diciendo Paco González.

Gracias Antonio Bravo

El director de Tiempo de Juego aprovechó el momento para que Antonio Bravo se sentase junto a él y charlar unos minutos. "¿Ha venido alguien más?", dijo Paco para que los familiares de nuestro técnico entraran en el estudio de COPE. "Esto no se hace", comentó un emocionado Antonio Bravo al encontrarse con la sopresa.

"Tengo 66 años, los cumplo el 29 de diciembre y es el día que me jubilo. Hay que poner punto y aparte en la vida y hacer otras cosas que te llenan. Y eso es lo que quiero hacer, poder disfrutar de los amigos y la familia. Aunque el trabajo es lo mejor que me ha podido pasar. Llevo desde el año 78 en la radio y empecé en Radio Centro como Pepe", eran las primeras parablas de nuestro técnico que ha acompañado a Paco y Pepe durante muchos años.

"En Radio Nacional hacíamos un Tiempo de Juego de baloncesto por la tarde, cuando salía os escuchaba y mi ilusión era trabajar con Pepe. Le escuchaba en el coche y me parecía un espectáculo. La vida me dio la oportunidad de trabajar con él en la SER y se me cayeron los calzones cuando le vi entrar por primera vez", dijo recordando sus inicios en la radio.

Depués Paco le preguntó por su pasión por la música y comentó: "Trabajaba en un estudio de producción de publicidad, al dueño le ofrecieron un programa en RNE y me llevó con él porque le gustaba como trabajaba". Y confesó entre risas: "Llevo casado más años con la radio que con mi mujer. Y recuerdo que el día de mi boda me tocó trabajar".

Audio

Antonio Bravo recordó entre risas algunos de sus momentos junto a Manalo Lama o José Ramón de la Morena: "Con De La Morena se me olvidó poner un flexo y durante una desconexión tuvimos un pequeño roce".

"He hecho muchos programas. Pero me encanta Tiempo de Juego, es donde más he disfrutado", concluyó

