Paco González se pronuncia sobre el nuevo sorteo de la Champions: "A mí el arranque..."

La celebración del sorteo de la Champions League, una fecha siempre esperada por todos los aficionados al fútbol, ha tenido por fin lugar este jueves como es ya habitual en Mónaco. Esta temporada 2024-25 quedará para la historia por ser la primera en la que se estrena un nuevo formato para la "liguilla", con nuevo tipo de sorteo, realizado por un ordenador.

Una vez se ha repartido suerte, los españoles tendrán caminos con rivales muy variados para poder llegar a las rondas de eliminatorias, que empezarán en febrero-marzo de 2025. En el caso del Real Madrid, los blancos se enfrentarán en el Bernabéu al Dortmund, Milan, Salzburgo y Stuttgart. Por otro lado, jugará fuera ante Liverpool, Atalanta, Lille y Brest.

En cuanto al Barcelona, recibirán en Montjuic al Bayern de Múnich, Atalanta, Young Boys y Brest, mientras que jugarán fuera ante Dortmund, Benfica, Estrella Roja y Mónaco. En este sentido, el club culé tendrá la oportunidad de vengarse de rivales que le han dejado fuera de Europa estos últimos años como el Bayern o el Benfica bajo las órdenes del nuevo entrenador Hansi Flick.

Respecto al Atlético, se enfrentará en casa ante el Leipzig, Leverkusen, Lille y el Bratislava. Por otro lado, jugará fuera de casa ante el PSG, Benfica, Salzburgo y Sparta de Braga. En cuanto al Girona de Míchel, los catalanes tendrán posiblemente los rivales más duros de todos los españoles en esta edición de la Champions. Recibirán en Montilivi a Liverpool, Arsenal, Feyernood y Bratislava, mientras que visitarán al PSG, Milan, PSV y Sturm Graz.

EFE Sorteo de la Champions 2024-25, celebrado en Mónaco

descifrando la nueva champions

Esta primera fase, llamada "fase liga" por la UEFA, comenzará el 17 de septiembre al 29 de enero. Todos estos encuentros se jugarán en dos fechas -martes y miércoles- salvo la última, que será unificada en miércoles y que puede ser determinante para establecer el cuadro de octavos.

Los clubes que terminen del 1 al 8 en la fase liga serán cabezas de serie en octavos de final y jugarán el partido de vuelta en su casa. Los que acaben entre el noveno y el puesto 24 disputarán una eliminatoria a doble partido en febrero, para completar los octavos de final, y los situados entre el 25 y el 36 quedarán eliminados, sin opción de pasar a ninguna otra competición.

Después, la competición continuará con el formato clásico de eliminatorias a doble partido, hasta la final del 31 de mayo de 2025 en el Allianz Arena, casa del Bayern de Múnich. El campeón se proclamará como el primer ganador del nuevo formato de la Champions League.

EFE Buffon, mano inocente del sorteo de la Champions

paco gonzález se pronuncia sobre el nuevo sorteo

Por todo ello, habrá que ver si todos estos cambios son mejores o peores con respecto al formato que ya se ha dejado atrás. Por el momento, el director y presentador de Tiempo de Juego, Paco González, ya ha querido compartir su postura acerca del nuevo tipo de sorteo que se ha realizado desde Mónaco este mismo jueves.

"Yo no sé si este formato de Champions nos va a gustar, porque eso no lo vamos a saber probablemente hasta el final de la temporada, pero a mí el arranque me mola. Me mola que digan el nombre de un equipo y ya sepas su suerte", ha afirmado el periodista.

"Luego hay que recolocar las fechas, porque lo que ahora te parece un calendario majete como el del Barça con solo un rival gordo como es el Bayern, te puede pillar tres días antes de un Clásico y...", ha concluido Paco González.

