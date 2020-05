Paco González: "Pasaremos a ser más solidarios y valoraremos más a las personas"

El director de Tiempo de Juego, Paco González, estuvo este viernes en el programa Confinados de Eurosport y habló de la actualidad que vive el deporte, afectado por el coronavirus, y también cómo está siendo la realización de un programa deportivo sin que haya deporte:

Un programa de deportes, sin competición en directo: ‘’Cuando empezó todo esto, nos cuestionábamos cómo íbamos a hablar solo de deporte cuando era lo último que estaría en la cabeza de la gente. Poco a poco ha ido cobrando algo de importancia, pero no ha llegado a ser una de las preocupaciones de la gente. Decidimos enfocarnos a la actualidad de cómo afrontar la cuarentena, pudiendo tocar a personas normales y corrientes o deportistas. La actualidad, en muchas ocasiones, se ha centrado en la situación de los hospitales y el drama de todo lo que ha estado pasando. También hemos querido contar cómo va a cambiarnos a todos la vida cuando esta situación acabe. El programa ha mutado a una revista de actualidad.’’

Origen del proyecto de un programa de radio de 12 horas: ‘’Al decretarse el Estado de Alarma, hablamos internamente sobre seguir haciendo el programa. La decisión fue relativamente sencilla ya que no nos veíamos capaces de marcharnos a casa durante meses. Nuestro vínculo con los oyentes es especial y pensamos que debíamos de seguir estando ahí por ellos. Compartir cómo hemos estado viviendo por nuestra parte todo esto también ayuda a la gente que está escuchando la radio cada día. Hemos dado rienda suelta a nuestra curiosidad.’’

Acerca de que algunos deportistas, una vez que se retiran, pasen a formar parte del equipo de comentaristas y expertos en deportes: ‘’No me molesta en absoluto. Es un debate muy antiguo desde que incorporábamos a exfutbolistas a comentar partidos o incluso a árbitros. Muchos chavales de la facultad ya se quejaban argumentando que se les quitaba el puesto de trabajo. Hay que enfocarlo de otra manera, y es que quien lo haga bien siempre va a atraer a más audiencia. Por lo tanto, cuando más se concentra esa audiencia a un programa en concreto, más posibilidades hay de creación de nuevos puestos de trabajo. Lo importante es hacerlo bien, independientemente de si eres un ex deportista o no.’’

Regresa la Bundesliga: ‘’No comparto en exceso la euforia del regreso de la Bundesliga ni lo que se ha generado en torno a ello. Me pica la curiosidad de saber si van a escupir al suelo, si se dicen mutuamente muchos tacos, si se agarran en los córners si van a haber 15 goles de saque de esquina por partido… Me interesa cómo van a ser las retransmisiones televisivas con las gradas vacías y virtualizar un poco a la afición.’’

¿Cambiarán las cosas cuando todo esto acabe?: ‘’Yo entiendo que en los primeros días en los que se concede un permiso para poder hacer según qué cosas siempre hay lío. Pasó cuando se podía empezar a hacer deporte y ha pasado con las aperturas de las primeras terrazas. En otros países de Europa que también han pasado lo que nosotros, hemos visto que no se han sucedido esas imágenes que estamos viendo en los últimos días. Obviamente quedará un grupo mínimo de ‘vigilantes histéricos’ pendiente de todo, otro grupo de inconscientes que pasarán de todo y la mayoría de las personas habrá aprendido una serie de cosas para no volver a cometer los mismos errores, por ejemplo, siendo mucho más higiénicos. También creo que pasaremos a ser un poco más solidarios y, sobre todo, en valorar más a las personas.’’

Oyentes del programa que no seguían el deporte como tal, y se han enganchado durante el confinamiento: ‘’Hemos recibido mensajes de gente que lo oía desde siempre, personas que no lo escuchaban y de gente que pasaban del deporte en general y se han enganchado ahora al programa. Hablamos de gente que pasan el día con la radio encendida y somos nosotros los que les hacemos compañía. Siempre agradeces los mensajes de todo el mundo, pero los de los oyentes de toda la vida, mucho más. Los elogios siempre vienen bien, y más ahora, porque hay un curro tremendo detrás de ello.’’

Anécdota con Georgina García: ‘’Por desgracia, yo no la conocía y no sabía cómo es ella. La llamamos porque nos habían dicho que había más flexibilidad en Andorra en cuanto al confinamiento, pero es que en la segunda pregunta ya nos entró la risa. Fueron 7 u 8 minutos de no parar de reinos todos. De hecho, en un bloque de publicidad, me levanté a por un refresco y ella seguía riéndose al igual que el técnico que tardó en meter la publicidad porque también estaba muerto de risa. Sin duda, una de las entrevistas más felices que he hecho.’’

Importancia de los datos de audiencia en un mundo como la radio deportiva: ‘’Personalmente pienso que las principales diferencias entre la televisión y la radio es que por un lado en la radio cuando abres el micro, ya directamente eres tú y te dedicas a hacer radio y en la televisión depende del trabajo de 300 personas. La otra gran diferencia es la asimilación del trabajo de cada uno porque en la radio, al irte a casa, sabes lo que has hecho bien y lo que no. Es un autoexamen casi personal y cada cierto tiempo el EGM esclarece un poco cómo están yendo las cosas. En la televisión es diferente, porque al día siguiente del programa estás a primera hora viendo los datos ya que depende de ello que ese programa siguiese adelante. Un solo dato puede condicionar a 40 o 50 puestos de trabajo.’