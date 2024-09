Paco González lamenta la mano blanda del Atlético con el 'Frente', y acaba preocupado por Simeone: "De ultra"

El Tertulión de Tiempo de Juego de este domingo recogió las consecuencias de toda la tensión vivida en el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid como consecuencia del lanzamiento de objetos contra Thibaut Courtois y que obligó a parar el partido durante diez minutos.

Los mecheros que cayeron sobre el portero del Real Madrid salieron de donde estaban ubicados los miembros del 'Frente Atlético', y fue donde Simeone y algunos jugadores acudieron para intentar calmar los ánimos, cuando se cernía la amenaza de suspensión definitiva del partido en caso de que los lanzamientos volvieran a repetirse.

CORDONPRESS Varios jugadores del Atlético de Madrid hablan con miembros del Frente Atlético

El partido se reanudó y pudo terminarse sin más incidentes. Sin embargo, las declaraciones post partido de Diego Simeone y de Koke juzgando los hechos no pasaron desapercibidas.

simeone pidió castigo para los jugadores que provoquen

Simeone quiso explicar en rueda de prensa que los aficionados que lanzaron mecheros se sintieron provocados por un gesto de Courtois cuando Militao marca para el Real Madrid: "La gente no reacciona porque sí, reacciona por algo. Eso no justifica que eso esté bien, pero cuidado que también podemos empezar a sancionar a nosotros protagonistas que cargamos a la gente, incitamos a la gente y que, como somos protagonistas, no pasa nada, y el que está fuera, mirando el partido, me estás cargando y no pasa nada. No justifica pero cuidado con lo que nosotros generamos. Sanción al que provoca, así equilibramos".

EFE Simeone y Courtois hablan tras la interrupción del encuentro

Y sin hacer alusión directa a los violentos, Simeone generalizó diciendo que "los clubes no deben permitir que esa gente esté, pero cuidado con nosotros, no somos víctimas si cargamos porque puede haber una reacción, no está bien cuando provocamos, se llame como se llame".

Por su parte, Koke Resurrección, en declaraciones recogidas por Dazn, puso el foco en las provocaciones desde el campo hacia la grada: "Somos profesionales y tenemos que saber dónde estamos y ser inteligentes, por cuatro no podemos perjudicar a nuestra gente. Ojalá no vuelva a ocurrir, como jugadores tenemos que ser más inteligentes".

PACO GONZÁLEZ LAMENTA LA REFLEXIÓN DE SIMEONE: "DE ULTRA"

El director de Tiempo de Juego, Paco González fue muy duro con Simeone y con el Atlético de Madrid por la mano blanda contra los ultras del club rojiblanco.

"A mí me ha parecido vergonzoso lo que ha dicho Simeone y me pregunto por qué el Atlético de Madrid no se atreve con el Frente Atlético. Llevo en esto treinta años, y he visto cómo han desaparecido los Ultras Sur del Bernabéu o los Boixos del Camp Nou. Y este grupo, que ha estado involucrado en dos asesinatos, sigue teniendo gente peligrosa ahí", denunció. "El club nunca se ha atrevido a meterse de verdad en el fondo", lamentó en El Tertulión.

Sin embargo, si hay algo que le preocupa a Paco González, más allá del trato del Atlético con sus ultras, "son las declaraciones de Simeone justificando: 'no es justificar, pero les han provocado'. Y Koke, sin decirlo tan claro, también".

Puso en valor que la inmensa mayoría del estadio silbara a los jugadores del Atlético de Madrid cuando se fueron al fondo de los ultras para aplaudirles tras el empate: "Son aficionados que no quieren saber nada de esta gente. Quieren tener el club que tienen, pero sin avergonzarse por Jimmy, por Aitor Zabaleta o cuando la lían en un viaje", dijo en alusión a los dos asesinatos atribuidos a miembros del Frente Atlético.

CORDONPRESS Diego Simeone se acerca al fondo para pedir calma en el sector donde se ubican los ultras en el Metropolitano

"Me ha parecido lamentable que Simeone lo justifique, porque lo está justificando, y pida sanción para Courtois", comentó antes de opinar sobre cómo este tipo de imágenes y declaraciones dañan al fútbol español: "Me ha parecido lamentable, para la imagen del fútbol español, que se pare un partido como el derbi. Pero más lamentable es que el club no se atreva con el Frente Atlético. Y las declaraciones del Cholo son vergonzosas, son de un ultra", sentenció.