Simeone, sobre el lanzamiento de mecheros: "Para mi, sanción para el que provoca"

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, salió en rueda de prensa a hablar de la polémica vivida en el derbi madrileño, que se tuvo que parar durante diez minutos por el lanzamiento de mecheros de la afición rojiblanca a Courtois:

"Reacciona por algo, eso no justifica que eso esté bien pero cuidado porque podemos empezar a sancionar a nosotros protagonistas que cargamos a la gente, que incitamos a la gente y como somos protagonistas, no pasa nada. Y el que está fuera mirando el partido, me estás cargando y no pasa nada".

Cordon Press Los ultras del Atlético de Madrid se encaran con la seguridad del Metropolitano.

Simeone quiso repetir que el portero del Real Madrid también se merecería una sanción por sus gestos contra la afición tras el gol de Militao: "No justifica, pero cuidado con lo que generamos. Para mi, sanción al que provoca. Así equilibramos. El que tira el mechero y sancionamos al que carga; verás como no aparece más el 'vení, vení'. Como no te sancionan, te permites hacer cualquier cosa"

El entrenador rojiblanco también quiso recordar que Courtois, cuando jugaba en el Atlético, tuvo el mismo problema que ha tenido en el Metropolitano: "Le pasó en el Bernabéu cuando jugaba en el Atlético, que le cayó un mechero en la cabeza. No debe volver a pasar. Los clubes deben ser los primeros en no permitir que la gente esa esté. Pero cuidado con nosotros porque sino pasamos a ser víctimas y no somos víctimas porque si cargamos, puede haber reacción. Llámese Simeone, Courtois, Vinicius, Messi, Griezmann...."